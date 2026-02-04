Prima pagină » Actualitate » Bilaterala Țoiu–Rubio, un alt Fake News. La summitul de la Washington participă 50 de delegații, printre care și România

04 feb. 2026, 20:50, Actualitate
În urmă cu două zile, Ministerul Afacerilor Externe anunța că Oana Țoiu va face o vizită de lucru la Washington, în perioada 3-6 februarie, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. Totuși, se pare că la summit vor participa 50 de delegații, printre care și România. 

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe, acest summit urmărește întărirea cooperării internaționale pentru a asigura lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate, la nivel bilateral, cât și UE-SUA.

Doar că Ministerul Afacerilor Externe e omis să menționeze că la summit vor participa alte 50 de delegații, printre care și țara noastră, lăsând să se înțeleagă că România a primit o invitație specială din partea secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. Acum, ministerul a emis un comunicat oficial prin care a clarificat ”confuzia”, generată în spațiul public.

Fără a minimaliza importanța participării ministrului afacerilor externe al României la o reuniune consacrată unui dosar strategic precum cel al minereurilor critice, trebuie spus limpede că instrumentalizarea mediatică a unui eveniment și prezentarea lui drept ceea ce nu este, reprezintă un act contraproductiv. Politica externă nu se validează prin titluri umflate și fotografii atent alese. O diplomație matură presupune claritate, obiectivitate și decență în comunicare mai ales că evenimentul de la Washington chiar oferă posibilitatea unei comunicări generoase. Este un eveniment la care participă 50 de delegaţii ministeriale, are în deschidere intervenţii din partea unor eminenţi reprezentanţi de la vârful administraţiei Trump 2: vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, David Copley, asistent special al președintelui Statelor Unite și director senior pentru lanțuri globale de aprovizionare, și Jacob Helberg, subsecretar de stat pentru afaceri economice. În plus, după cum aflăm din comunicatul publicat pe site-ul Departamentului de Stat, este prevazută o şedinţă pentru fotografia de familie, ceea ce permite să ni se arate că România nu este o ţară lipsită de interes. Dimpotrivă aş spune ! România dispune de atuuri reale care ar putea conferi substanță unei agende bilaterale cu Statele Unite, cu condiția ca politica externă să fie tratată ca un domeniu strategic în sine, nu ca un exercițiu de imagine. Refacerea unui dialog consistent la cel mai înalt nivel cu Washingtonul presupune voință politică, competență și o lectură lucidă a intereselor americane”, e arată în comunicatul transmis.

