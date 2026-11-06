Petrecerea de botez organizată de Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, la finalul lunii octombrie, a adus la Timișoara numeroși lideri ai PSD, dar și artiști cunoscuți, care au întreținut atmosfera pe tot parcursul evenimentului. Potrivit estimărilor apărute în presă, bugetul alocat exclusiv momentelor artistice s-ar fi ridicat la 150.000–200.000 de euro.

Cel mai mare onorariu i-ar fi revenit lui Al Bano, celebrul artist italian cunoscut pentru hiturile Felicità și Ci sarà, dar și pentru duetul său cu Romina Power. Acesta ar fi încasat aproximativ 120.000 de euro pentru recitalul susținut la petrecerea PSD de la Timișoara.

Sondaj Gândul Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres? Nu știu

Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Nici ceilalți artiști invitați la botezul fiului lui Alfred Simonis nu au tarife modeste. Theo Rose cere, în prezent, între 12.000 și 15.000 de euro pentru un program la evenimente private. Suma poate ajunge la 20.000 de euro dacă spectacolul presupune o formulă extinsă, cu trupă și dansatori, așa cum a scris Gândul.

În cazul Loredanei Groza, onorariul pentru un spectacol privat complex, similar celui susținut la Timișoara, este estimat la 15.000–20.000 de euro.

La rândul său, Damian Drăghici ar încasa între 15.000 și 18.000 de euro pentru un eveniment privat, în funcție de numărul instrumentiștilor care îl însoțesc pe scenă, potrivit informațiilor publicate de Gândul.

Botezul fiului lui Alfred Simonis a reunit liderii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu a fost naș

Petrecerea care a provocat controverse a avut loc sâmbătă seară, 31 octombrie 2026, la Timișoara, cu ocazia botezului celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, evenimentul a reunit numeroase personalități din PSD, inclusiv membri ai Guvernului și reprezentanți ai conducerii partidului.

Nașul copilului a fost chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, care are o relație apropiată cu familia Simonis. De altfel, Grindeanu a fost nașul de cununie al lui Simonis și al soției sale, Elena, în 2018, iar în februarie 2020 a botezat și fiul cuplului, David. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

Printre numele sonore care au participat la eveniment s-au numărat fostul premier Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Florin Manole, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.

Critici după petrecerea PSD de la Timișoara

Evenimentul a generat un val de controverse în spațiul public, iar criticile nu au vizat doar sumele vehiculate pentru programul artistic, ci și vestimentația unora dintre invitați. Partenera lui Marcel Ciolacu a fost filmată purtând o blană al cărei preț a fost estimat, inițial, la 13.000-15.000 de euro.

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a reacționat public și a spus că blana a costat, de fapt, 500 de euro, fiind cumpărată de la Marele Bazar din Istanbul. Presa a relatat, totodată, că Marcel Ciolacu ar fi decis să amâne cununia cu Sorina Docuz.

Sorin Grindeanu: „Nici pe mine nu m-a făcut bucuros ce am văzut”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după valul de critici apărute în spațiul public în urma petrecerii de botez. Liderul social-democrat a recunoscut că imaginile de la eveniment au transmis un mesaj nepotrivit, în contextul economic și social dificil din România.

„În primul rând, vreau să vă spun că am văzut reacțiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România.

În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice, trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private. Nu vreau să caut explicații și să minimalizez reacțiile. În calitate de lider PSD, regret percepția creată în rândul românilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an”, a spus Sorin Grindeanu.

Alfred Simonis, reacție ironică după valul de critici

La rândul său, Alfred Simonis a reacționat ironic după valul de critici apărut în spațiul public în urma petrecerii organizate la Timișoara. Acesta i-a ironizat pe jurnaliștii care „au stat prin boscheți, au stat toată noaptea treji, să comenteze, să propage, să promoveze” imaginile de la petrecerea la care au participat mai mulți lideri din PSD.