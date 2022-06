Zilnic, mii de oameni își caută un loc de muncă, însă nu toți au norocul de un job serios. La mare căutare sunt anunțurile care oferă muncă la domiciliu. Și asta pentru că sună tentant să lucrezi de acasă, comod, fără un program fix.

De cele mai multe ori, însă, anunțurile de angajare pot fi foarte periculoase, iar mulți se păcălesc cu joburile oferite online. Mai mult decât atât, plătesc și sume pe care ulterior, așa zișii angajatori nu le mai restituie.

Munca la domiciliu este atractivă, dacă este oferită de un angajator corect. Totuşi, mulţi dintre cei care sunt în căutarea unui job află, însă, abia după ce au aplicat că sunt de fapt înșelați.

Ofertele tip asamblat pixuri ori tăiat pungi au devenit doar o cale bună pentru ca escrocii să mai facă niște bani de pe urma oamenilor care se încred în câștiguri mari fără efort. Așa se face că falşii angajatori ajung să câştige, lunar, mii de euro de pe urma celor care speră la o sursă de venituri substanţiale muncind acasă.

În mediul online este foarte ușor să te prezinți cum dorești pentru că este greu de verificat, identitatea ta este una anonimă, poți să fii oricine și este ușor să prezinți numele într-un anumit fel, să te prezinți pe tine ca fiind o persoană specială, deosebită care cu generozitate oferă oportunități celorlalți și foarte ușor destinatarii cad în plasa escrocilor pentru că sunt foarte mulți și nu toți sunt informați.

Nu toți știu că, de fapt, aceste mesaje sunt formulate special de echipe de escroci care știu cum să vorbească, își aleg cuvintele și țintele și au atins de fapt punctele vulnerabile și nu răspund decât emoțional fără să analizeze și să înțeleagă care este scopul exact a celor care trimit mailul.

Paginile de mică publicitate sunt pline de anunțuri care oferă muncă la domiciliu pentru venituri substanțiale. Printre aceste joburi de află și înșirarea de mărgele sau lipitul de plicuri. O muncă remunerate lunar cu cel puțin 1.000 de euro.

Odată ce oamenii aplică la presupusul loc de muncă de pe internet, escrocii îi contactează și le explică, pas cu pas, ceea ce trebuie să facă. Ulterior, li se trimite un pachet care conține lucrurile pe care viitorul angajat va trebui să le folosească în momentul în care dă proba de angajare.

Însă coletul trimis nu va fi gratis, ci contracost, cu prețuri cuprinse între 80 și 100 de lei. De exemplu, o dată ce coletul a ajuns la destinatar, omul trebuie să înșire mărgelele de ață și să le trimită escrocilor plicul înapoi. Pe banii celui care se visează angajat. În decurs de câteva zile, escrocii îl vor contacta pe omul păcălit și îl vor anunța că nu s-a calificat, iar colaborarea pică.

Din păcate, nu este o metodă nouă, însă tacticile se schimbă de la un an la altul. Astfel de escrocherii au loc încă de mai mulți ani, iar multe dintre promisiunile de pe internet rămân doar în stadiul de promisiuni.

În cel mai bun caz, ofertele de muncă omit să pomenească faptul că victimele vor presta anumite ore de muncă fără plată sau nu arată cât de mari sunt costurile pe care le vor avea de suportat.

Și asta pentru că victimele sunt puse să plătească transportul și uneori costul materialelor. Consumatorii care au fost înşelaţi astfel au pierdut sume considerabile de bani, timp şi energie.

Escrocii sunt foarte inventivi, foarte isteți și sunt foarte abili. Și atunci, ei întotdeauna gândesc înainte și să ia prin surprindere. Vin cu ceva nou în permanență, ca să atragă atenția și să capteze curiozitatea și mai ales, îi tentează pe cei care pot deveni victime.

Fiind foarte inventivi, ei întotdeauna sunt atenți la nevoile celorlalți, la cât de ușor ar ptuea să atragă atenția și să intre într-o anumită relație în care ei să poată să își expună avantajele afacerii sau avantajele produsului pe care îl oferă.

Cu toate acestea, publicul pe care îl vizează escrocii este unul vulnerabil, cu anumite nevoi urgente care se bazează pe tentațiile de moment. Astfel, ei nu au timp să analizeze situația și răspund imediat așa-ziselor oferte de muncă.

Posibilele victime în general răspund afectiv nu rațional, pentru că de foarte multe ori, ei spun, după ce au fost păcăliți că am simtit, am crezut, am știut că nu este în regulă, dar totuși parcă am fost vrăjit. Parcă am fost tentat atât de puternic, încât nu m-am putut împotrivi.

Este vorba despre partea emoțională care preia controlul și care-l face să creadă că el este norocos în acel moment, că are o oportunitate pe care nu poate să o piardă și insistă foarte mult și intră în acest joc.

Și chiar dacă au fost păcăliți într-un anumit punct, victimele riscă să pice în aceeași plasă în mod repetat. Oamenii cred că odată ce au trecut prin asta nu li se mai poate întâmpla, iar de această dată a dat norocul peste ei.

Și asta pentru că escrocii targetează persoanele ușor de convins, care se lasă tentate și nu gândesc rațional și care consideră că mailul trimis sau anunțul le este adresat lor, în mod particular.

Cu toate acestea, prea puțini fac apel la lege, iar escrocii nu apucă niciodată să fie pedepsiți. Oamenii legii recomandă ca în aceste situații victimele să fie atente la activitățile pe care trebuie să le desfășoare, la costul total al unui astfel de program de lucru de acasă, în care sunt incluse materialele necesare, echipamentele sau alte taxe, dar și dacă primesc chitanțe pentru investiții.

Atunci când primim oferte de muncă printr-un mesaj pe telefon sau pe rețele de socializare sau pur și simplu găsim un astfel de mesaj pe platformele de marketing, trebuie să verificăm să fim prudenți, să nu ne grăbim să dăm click pe acel mesaj, să nu luăm de bun tot ce scrie acolo în textul respectiv.

De ce? Pentru că sub forma unei oferte extraordinare se pot ascunde foarte multe infracțiuni. Astfel de oferte care îți oferă un salariu de vis, program redus de muncă, e clar că ascund ceva în interior pentru că niciodată firmele serioase nu recrutează prin intermediul acestor platforme.

Întotdeauna, o ofertă de muncă vine în urma unui interviu, în urma unei prezentări a unor condiții, a prezentării unui contract pe care cel care îl încheie trebuie să îl citească foarte atent și trebuie să vadă atât drepturile, obligațiile și tot ce ține de un contract între angajator și angajat.