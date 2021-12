Dezvăluiri din ultimele zile de viață ale lui Ceaușescu. Ce avea dictatorul în buzunarul hainei înainte să fie executat

În rechizitoriul din dosarul Revoluţiei, în care Ion Iliescu și fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu au fost trimiși în judecată pentru crime împotriva umanităţii, apar mărturiile mai multor ofiţeri din Garnizoana Târgovişte, unde a fost judecat şi executat fostul dictator Nicolae Ceaușescu. Dosarul este acum la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, care trebuie să excludă mai multe acte și zeci de declarații date de revoluționari, dar și relatările făcute de Gelu Voican Voiculescu şi Ion Iliescu în faţa Comisiei senatoriale privind evenimentele din decembrie 1989.

Una dintre mărturiile din dosar este cea a lui Ion Mareş, care în decembrie 1989 era maior la UM 01378 Târgovişte. În 2017, când a fost audiat la Secția Parchetelor Militare, acesta declara că imediat după ce soții Ceaușescu au fugit cu un elicopter, de pe acoperișul Comitetului Central, a primit ordin „pe linia capacităţii de luptă, de apărare antiaeriană a teritoriului, să combatem toate ţintele care evoluează în spaţiul aerian”.

”M-am deplasat apoi din punctul de comandă către biroul domnului col. Kemenici Andrei, comandantul UM 01417 şi în acelaşi timp comandantul Garnizoanei Târgovişte. Acesta mi-a spus că are informaţii că Nicolae şi Elena Ceauşescu ar fi fost văzuţi şi alergaţi de populaţie prin Târgovişte, aceştia fiind într-o maşină de miliţie şi că momentan s-ar ascunde în zona Mănăstirii Dealu. S-a hotărât trimiterea unui pluton în zonă pentru a-i căuta, iar eu am propus ca în componenţa plutonului respectiv să intre şi militarii de la compania de securitate.”

Având aceste informații, Ion Mareș a mers la sediul Inspectoratului Judeţean al Miliţiei şi Securităţii, aflat la 50 de metri de unitatea la care activa.

„Am observat că pe toată peluza din faţa clădirii erau multe dosare rupte şi tablouri cu Ceauşescu sparte. Se aflau în zonă cam 100 de revoluţionari, în faţa fiecărei intrări. Am trecut printre manifestanţi, nu fără incidente, aceştia dorind să ne linşeze, dar am fost salvaţi de cadrele militare din 378 interior, subordonaţii mei”, le-a spus Ion Mareș anchetatorilor din dosarul Revoluției.

Odată ajuns în biroul comandantului miliției, Mareș a văzut că lui Nicolae Ceauşescu i se făcea o percheziţie corporală de către colonelul Colţ, care i-a găsit în buzunarul interior al haine o agendă şi nişte stilouri.

„Nu cunosc ce s-a întâmplat cu aceste obiecte întrucât m-am retras să raportez domnului Kemenici”, precizează Mareș în declarație.

”Ulterior, când am ajuns în cazarmă, am aflat că dl. col. Kemenici se deplasase personal cu un autocamion cu soldaţi şi un Aro în faţa inspectoratului, pentru a-i prelua pe Ceauşeşti, dar eu nu am ştiut acest lucru. Am mers la biroul unde erau ţinuţi soţii Ceauşescu, am pătruns în încăpere cu gândul de a nu-mi spune numele şi m-am adresat lui Nicolae Ceauşescu, spunându-i că sunt trimis pentru a-i asigura protecţie faţă de revoluţionari.

Declarația lui Ion Mareș, din rechizitoriul dosarului Revoluției