Mircea M., unul dintre martorii tragediei de pe strada Laminorului din București, a povesit pentru Gândul, momentul petrecut după accidentul de joi, când o fetiță de 11 ani a murit după ce a fost lovită de mașina Poliției, iar prietena ei a fost rănită, fiind internată la Spitalul de Copii ”Grigore Alexandrescu”.

Bărbatul de 35 de ani a fost primul martor audiat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și unul dintre cei care au sunat la 112, imediat ce a văzut accidentul în care a murit Raisa.

Eu am fost sunat vineri dimineață și chemat la Parchet. Acolo mi-au spus că sunt primul martor audiat. Așa cum am spus și data trecută, eu am stat cu fetița rănită până a ajuns ambulanța.

Ce pot să vă spus sigur este că l-am văzut pe acel agent de poliție când a pus mâna pe fetiță și a atins-o la încheietură. Cel mai probabil, voia să verifice dacă are puls.

Cealaltă fetiță, cu care am stat eu și încă o doamnă, avea piciorul rupt și plângea că vrea la mama ei. S-a speriat, pentru că a văzut sângele curgând dinspre prietena sa”, a declarat martorul, în exclusivitate pentru Gândul.