O angajată a agenției BRD din municipiul Motru, județul Gorj a sesizat polițiștii, în 2019, cu privire la faptul că directorul unității bancare a exercitat acte de violență asupra sa și comportamentul violent nu ar fi fost un caz izolat, scrie Libertatea.

Potrivit sesizării sale, la un moment dat, bărbatul s-ar fi deplasat în spatele ei și a lovit-o în două rânduri cu palma peste cap.

Femeia era angajată în funcția de manager bancar și se afla la primul ghișeu din bancă, unde își desfășura programul în fiecare zi. În momentul agresiunii fizice, în bancă nu se aflau clienți, dar toată scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere din incintă.

În înregistrările video, puse la dispoziția anchetatorilor de BRD – Direcția Securitate Centrul național de Alarmare, directorul băncii este surprins în timp ce lovește angajata peste ceafă cu palma mâinii drepte, cu o intensitate care o face pe aceasta să aplece capul înainte. După un minut, bărbatul aplică o nouă lovitură femeii.

Atitudinea de șicanare a fost continuată și de o altă angajată, singura care i-a luat apărarea directorului. În imagini, aceasta este surprinsă în timp ce o lovește pe colega sa cu un teanc de foi peste cap și-i întrerupe conversația telefonică, deși nu știa dacă apelul era în interes personal sau de serviciu.

De altfel, aceasta a declarat în fața anchetatorilor că, de fapt, directorul ar fi atins-o cu palma la ceafă, dar fără intenția de a o lovi. Însă alți doi colegi ai femeii au confirmat loviturile aplicate și chiar au susținut că șeful lor s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice și nu era prima dată când colega lor era lovită și jignită de superior.

Urmărind imaginile, judecătorii au observat că atât directorul, cât și colega sa care i-a luat apărarea se amuzau pe tema femeii agresate, în timp ce aceasta gesticula să fie lăsată în pace.

În apărarea sa, în fața instanței directorul a invocat că la mijloc este vorba de o răzbunare din partea subalternei, căreia îi schimbase postul, din consilier de credite, în operator ghișeu, în urma unor nereguli pe care el le-ar fi constatat.

Doar că a fost contrazis de ceilalți doi angajați ai băncii, care au declarat că șeful lor avea un comportament umilitor la adresa colegei lor.

Am auzit când inculpatul a făcut-o proastă sau ceva de genul asta pe S. și am auzit când i-a dat prima palmă. Apoi, am auzit-o pe S. spunând: «De ce dați în mine». În opinia mea inculpatul se afla sub influența băuturilor alcoolice în acel moment. El avea un comportament șicanator la adresa părții civile, respectiv, îi dădea palme peste cap, o făcea țărancă, proastă”, a afirmat în instanță una dintre colegele femeii.