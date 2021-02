EXCLUSIV. Ce arată necropsia elevului de 10 ani care a leșinat la ora de religie și a murit, ulterior, la spital

Necropsia băiețelului de zece ani care a intrat în stop cardio-respirator în timpul orelor, la Școala Sf. Vineri din Ploiești și ulterior a murit la spital, arată că acesta a decedat din cauza unei insuficienței respiratorii, spun surse judiciare pentru GÂNDUL.RO.

Insuficiența respiratorie acută a survenit ca urmare a unei cardiomiopatii dilatative, o boală cauzată de o slăbire a mușchiului inimii, au mai spus sursele. Acesta a avut parte de o moarte neviolentă.

Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță Prahova, băiețelul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie, dar nu a mai putut fi salvat.

Directorul Școlii Sf. Vineri și șeful IȘJ au declarat că elevul nu era în evidența unității de învățământ cu vreo problemă medicală și nici nu a fost depusă din partea familiei vreo cerere pentru desfășurarea orelor online.

Expertul în educație Daniela Vișoianu a vorbit, la GÂNDUL LIVE, despre cazul elevului care a decedat la școală, în urma unui infarct. Băiețelul suferea de afecțiuni cardiace și acest lucru ar fi trebuit semnalat cu mult timp înainte de a ajunge în unitatea respectivă.

„E bun cuvântul „siguranță”. În majoritatea țărilor civilizate, siguranța este principala responsabilitate a directorului de școală. Directorul are în grijă aceste riscuri. Iar riscul să se întâmple ceva cu un copil este un risc mare în instituțiile de învățământ. Acum, pentru copiii care au afecțiuni cronice, în afară de a exista undeva informații scrisă, fișa, se folosesc sisteme de avertizare vizuală – o brățară, un cuvânt, dar nu se mai folosește un cuvânt, ci are o anumită culoare. Există un cod de culoare pentru diabet, iar învățătorul dacă știe care e afecțiunea copilului, știe când nu se simte bine. Uneori știe codul de pe brățară, îl întreabă dacă are tipul de medicament. Nu ar trebui să avem asemenea copii fără o avertizare imediată. Știm practici internaționale. S-ar fi putut ajunge la un timp mai scurt de intervenție”, a spus aceasta.