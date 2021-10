Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, este acuzat că a mers la examenul pentru redobândirea permisului auto, escortat de doi polițiști care l-au băgat în față, în timp ce alți candidați au stat la coadă ore întregi, în frig, pentru a susține același examen.

Edilul recunoaște că a fost la examen, iar în apărarea lui, susține că a așteptat 35 de minute până când a intrat în sală. Inspectoratul Județean de Poliție Bacău a demarat o anchetă pentru a se stabili dacă edilul băcăuanilor a fost ”favorizat” de polițiști.

Lui Lucian Daniel Stanciu Viziteu i-a fost suspendat permisul auto timp de trei luni pentru depășirea vitezei legale. De când a devenit pieton, primarul spune că a mers la primărie cu autobuzul, sau a fost ajutat de prieteni.

Da, am rămas temporar fără permis de conducere. Am fost la examen pentru a-l recupera”Pentru prima dată de când am permis de conducere, în urmă cu aproximativ o lună, am fost oprit pe E85 pentru depășirea vitezei. Am rămas pieton ca orice cetățean român care încalcă legislația rutieră. De atunci merg pe jos, cu transportul public sau în mașină alături de prieteni sau colegii de muncă. După ce am rămas fără permis, m-am înscris, așa cum cere legea, în vederea susținerii examenului”, susține edilul Viziteu.

Abuz în serviciu ?

Marian Flaviu Baciu, un cetățean din Bacău, l-a tras la răspundere pe primar și l-a întrebat, într-un mesaj public, dacă este mai presus decât ceilalți cetățeni.

„Când noi stăteam la coadă (30-40 persoane) la minus un grad, dumneavostră intrați la examen pe ușa din față cu o escortă formată din doi polițiști. Aloo, domn’ primar, ești cumva mai cetățean decât alții? Cam ăsta este exemplul pe care îl dați?”, a spus băcăuanul.

„M-am prezentat la sediul IPJ Bacău pentru a susține examenul. Nu am fost singur, ci alături de alți băcăuani aflați în aceeași situație ca și mine. Am vrut să aflați asta de la mine, pentru că sigur unii vor încerca să transforme acest caz în unul politic. Și nu este. Povestea e mult mai simplă: am greșit, am plătit pentru asta, mi-am învățat lecția și mergem mai departe. În rest, multă sănătate la toată lumea!… Am stat și eu acolo afară, de la 9h45 la 10h20 până când am fost invitat înăuntru. Aveam programare la examen la ora 10h”, a spus edilul din Bacău.

”Prietenul la nevoie se cunoaște”

După aflarea veștii că primarul Bacăului a rămas fără permisul de conducere, unii s-au oferit să-l ajute. „Mai am și acum manualul pentru școala de șoferi. Dacă aveți nevoie, vi-l pot oferi”, i-a scris o băcăuancă, în timp ce un alt cetățean i-a vorbit despre fapte de corupție: „Ai 3 dosare la DNA, pregătește-te pentru al 4-lea pentru abuz în serviciu”.

IPJ Bacău a anunțat că a deschis o ancheta interna în acest caz.

„În referire la informațiile apărute în spațiul public, Compartimentul Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău s-au dispus măsuri de verificare în vederea clarificării tuturor aspectelor și în funcție de rezultat se va dispune în consecință”, a transmis Cătalina Păduraru, purtator de cuvant IPJ Bacău.