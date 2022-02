FOTO| ”Dacă vă este frig, aici vă puteți îmbrăca gratis”. Gestul făcut de proprietarii unui magazin

Administratorii unui magazin, care comercializează haine second-hand, aduse din mai multe țări din Europa, au decis să facă un gest prin care să le fie de ajutor celor nevoiași.

Chiar dacă hainele care se vând în magazin sunt la prețuri mici, proprietarii afacerii din Reșișa au decis să deschidă un stand special unde hainele să fie gratis, pentru cei care nu au bani și suferă de frig în această perioadă.

Gestul lor a luat o amploare neașteptată, din cele circa 100 de articole expuse, marți după-amiază, miercuri la prânz nu mai erau nici jumătate. Mai mult, foarte mulți reșițeni s-au oferit să aducă hainele pe care nu le mai poartă la magazin, pentru ca cei care au nevoie să le poată lua gratis.

“Funcționăm din septembrie și pentru că ne rămâneau foarte multe haine de sezon, ne-am gândit că am putea să le donăm și așa am ajuns să facem un stand special, cu hainele gratis. Am pus un afis, pe care am scris >. De marți am început și am dat deja mai mult de jumătate din stocul pe care îl avem. Au venit oamenii! Și bărbați și femei, mai mult femei. Se uită la haine și își aleg, în funcție de mărimi, de nevoi, de preferințe”, povestește Claudia Marcu, administratorul magazinului “Universal Second Hand – haine cu trecut și viitor” din Reșița.

Vor să extindă zona cu haine și lucruri gratuite

Femeia povestește că au fost reacții neașteptate după ce a postat anunțul pe Facebook. Foarte multe persoane s-au oferit să aducă haine, pe care nu le mai poartă, pentru standul cu haine gratis.

„Au fost foarte mulți care ne-au scris după ce au văzut anunțul pe Facebook. Oameni care spun că au haine de bună calitate și vor să le doneze. Le-am spus că le primim cu drag și le expunem, ca cine dorește să vină să le ia”, afirmă Claudia Marcu.

Administratoarea magazinului mai spune că a fost uimită de amploarea pe care a luat-o gestul său și este decisă să continue.

“De săptămâna viitoare, vrem să facem o zonă mai mare pentru așa ceva, ceva puțin diferit. Avem într-un colț al magazinului ceva mai mult spațiu și acolo o să punem și încălțăminte și alte lucruri. Nu am știut că va lua așa amploare totul”, spune Claudia Marcu