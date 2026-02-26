Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice

În timp ce USR arată cu degetul în direcţia sinecurilor celorlalte partide, formaţiunea lor politică se asigură la capitolul acesta cu numiri în consilii de administraţie ale unor persoane care nu au nicio legătură cu obiectul activităţii companiei respective. O astfel de situaţie este şi la IPROCHIM, care este o societate care se ocupă de proiectarea instalaţiilor chimice.

Pe 31 iulie 2025, George Boroda era numit de ministrul Radu Miruţă, la acea vreme al Economiei, ca membru în Consiliul de Administraţie al Iprochim. La 1 ianuarie i-a expirat mandatul și este în cărți pentru prelungire.

Compania aparţine statului român şi este administrată prin Ministerul Economiei şi are ca obiect de activitate proiectarea de instalații chimice și petrochimice, oferind, de asemenea, servicii de proiectare pentru beneficiari din diverse țări.

Potrivit celor de la BizBraşov, Boroda ar fi fost numit membru în CA în ciuda faptului că nici studiile şi nici experienţa profesională nu pare să-l recomande pentru acel post, după cum reiese din CV.

George Boroda este fost consilier local şi este cunoscut în oraşul de la poalele Tâmpei că s-ar fi ocupat de vânzarea de stimulente sexuale pentru potenţă şi chiar de obiecte erotice.

Potrivit useristului, el doar s-a ocupat de mentenanţa unor platforme online denumite sopka.ro şi goherbal.ro, care au avut ca obiect de activitatea

Primul a fost un sex-shop veritabil, care avea ca date de contact chiar numele firmei deținută de consilierul brașovean – Conexo Development.

Firmele de care se leagă numele lui Boroda au avut ca obiect de activitate comercializarea de stimulente şi jucării erotice

Firma era înregistrată în Iași, județul natal al consilierului, emigrat ulterior la poalele Tâmpei în urmă cu zece ani, însă s-a păstrat sediul social în Iași.

Întrebat de presa locală despre cele două activităţi ale sale, Borodea a răspuns că el oferă doar mentenanţă.

„Sopka este un proiect pe care l-am dezvoltat prin 2008. Cred că s-a strecurat o greșeală de sunt datele noastre de contact acolo. O să vorbesc cu colegii să le scoată”, spunea la acea vreme consilierul Boroda, citat de BizBraşov.

În ceea ce priveşte cealaltă firmă, goherbal.ro, platformă care a vândut produse naturiste pentru potenţă şi pe eMAG, are înregistrate datele de contact ale vânzătorului pe platforma de retail şi anume cele ale firmei Conexo Development.

Siteul goherbal a fost administrat de compania Go Herbal, înființată în 2008 de Boroda, împreună cu Oana Cristina Sandu. În 2013, aceasta s-a retras, lăsându-l pe consilierul brașovean singur în firmă. După alți câțiva ani, compania a ajuns la cifre de afaceri zero, ea fiind încă în funcțiune, mai scrie presa locală.

Boroda este încă membru în Consiliul de Administraţie IPROCHIM

În ciuda dezvăluirilor presei, ministrul Economiei, la acea vreme, Radu Miruţă, şi-a impus colegul de partid ca membru în Consiliul de Administraţie al IPROCHIM, unde poate fi regăsit şi astăzi.

Acesta primeşte o indemnizaţie anuală brută de 39.936 lei per membru, iar consiliul este compus din 5 persoane.

USR mai este cunoscut şi pentru alte numiri precum:

⁠ „⁠Cofetarul numit în funcția de prefect al Capitalei

⁠ ⁠Managera de păcănele numită în funcția prefect al județului Botoșani

⁠ ⁠Vânzătorul de jucării sexuale ajuns în consiliul de administrație al unei companii din subordinea ministrului Miruță

⁠ Fosta secretară a primarului USR din Bacău, pusă în funcția de prefect al județului

⁠ Jucătorul profesionist de poker și fostul coleg de clasă al ministrului Miruță, numit secretar de stat la Ministerul Economiei

⁠ ⁠Cumnata fostului președinte USR Cătălin Drulă, numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene”, după cum subliniază PSD, într-un comunicat.

