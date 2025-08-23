Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Cei doi oficiali vor ieși la declarații în scurt timp

Premierul Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova, în prima sa vizită oficială de când a devenit șeful Executivului. A fost întâmpinat de premierul Dorin Recean și au fost intonate imnurile celor două țări.

Ilie Bolojan a trecut în revistă și a salutat Garda de Onoarea a Republicii Moldova, alături de prim-ministrul Dorin Recean. Gazdele l-au întâmpinat pe Bolojan cu un covor roșu și festivități ca pentru un șef de stat.

La trecerea în revistă a Gărzii de Onoare, premierul Bolojan a reușit să-și țină mâinile relaxate, spre deosebire de președintele Nicușor Dan, căruia nu-i reușește deloc acest aspect.

La 10.45, cei doi oficiali vor ieși la declarații la sediul Guvernului Republicii Moldova, Chișinău. Acestea vor fi transmise live pe conturile de Facebook și de Youtube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

