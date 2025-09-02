Localurile de lux din Herăstrău, între scandaluri și controale la comandă. Ce au de împărțit milionarii între ei

Cei care dețin localurile de lux din Herăstrău par a fi la cuțite, conform informațiilor din spațiul public. Mai precis, patronul de la Casa di David ar avea ceva de împărțit cu cel de la Brasserie, scrie EVZ.

Astfel, Emil Oprea și Antoin Maurice Meiță, cunoscut și ca Moni Meiță, par să fi ajuns la cuțite, cu toate că, în trecut, au fost asociați. Tensiunile au ieșit la iveală în nenumărate rânduri între cei doi, chiar și în public. Prin urmare, Emil Oprea nu s-ar fi sfiit să injure ca la ușa cortului. L-ar fi bălăcărit, deci, pe Moni, chiar în fața cliențilot de la Casa di David. De cealaltă parte, nici Moni nu ar fi stat degeaba și, conform informațiilor din spațiul public, și acesta ar fi ripostat. Și-ar fi folosit influența din diferite instituții și ar fi trimis controale peste concurență. Cei doi foști asociați au deținut Brasserie împreună.

La momentul respective, Meiță avea împreună cu Cătălin Mailat, Casa di David. Acesta din urmă ar fi fost în trecut un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu, conform informațiilor apărute din spațiul public. Iar Casa di David este unul dintre localurile preferate de politicieni, precum și de vedete. Călin Popescu Tăriceanu, Mircea Geoană, Elena Udrea, dar și Ion Țiriac sunt numai câțiva dintre cei care trec pragul acestui restaurant.

În ce-privește pe Oprea, acesta ar mai fi avut și alte afaceri. Mai precis, Straco Holding, compania soră a lui Starco Group, care ar avea și un dosar la DNA cu același nume. În acest dosar au mai fost implicați oameni celebri, printre care și ginerele lui Traian Băsescu. Patronul firmei-mamă era acuzat de dare de mită de 8 milioane de euro către primăria Sectorului 1.

