Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru

Tu mănânci pâine feliată KB din supermarket? Iată din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru.

Dragoș Pătraru a analizat „pâinea noastră, cea de toate zilele”. Studiile arată că românii consumă multă pâine, aproxinativ 26 de franzele lunar. În plus, pe lângă producția internă, vine destulă pâine și din afară, deja congelată și vândută în supermarketuri. Studiile mai spun însă că ar crește consumul de pâine mai de calitate, însă totuși, sunt mulți care încă nu țin la ea.

Dragoș Pătraru susține că, înainte, și el consuma foarte multă pâine: una, la o masă. Dar lucrurile s-au schimbat, între timp.

„Înainte mâncam o pâine la o masă. Și cântăream în consecință, pe la 120 de kilograme. Astăzi, pâinea nu mai intră în obiceiurile mele alimentare, de zi cu zi. Dar mă aprovizionez cu o pâine de secară pe săptămână și mănânc 2-3 felii când mi se face poftă. Sau când am cu ce: adică o zacuscă foarte bună, o salată de vinete, chestii pe care nu le poți savura fără o pâine foarte bună”, spuns Dragoș Pătraru la Starea Sănătății.

Mai departe, Dragoș Pătraru a analizat pâine de la KB și s-a arătat însă extrem de uimit de faptul că se vinde și o pâine care conține doar miezul. „Așa ceva nu ați văzut în viața voastră”, spune el.

„Următorul produs, pâine albă toast, 600 de grame, de la KB. Ingrediente: 70% făină albă de grâu, origine UE, apă, drojdie, oțet din vin alb, ulei vegetal rafinat de rapiță, sare iodată, zahăr, agent de tartare a făinii, acid ascorbic. Conține 15 grame de grăsimi, 288 de grame de glucide, 51 de grame de proteine, 6, 6 grame de sare, raportându-ne la 600 de grame de produs. Așa ceva nu ați văzut în viața voastră, vă avertizez: pâine miez 300 de grame de la aceeași firmă. Asta e bonus la pâinea de mai devreme și dovada clară că omenirea a ajuns la o bunăstare nemaiîntâlnită. Deci e o pâine toast, căreia i s-a îndepărtat coaja. Nu știu cum s-a întâmplat, au sunat unii acolo și au zis că ei nu mai cumpără pâine cu coajă? Muieți îs posmagii, dacă vă aduceți aminte de povestea unui om leneș. Cum, frate, pâine fără coajă? Ingrediente: 68% făină albă de grâu, origine UE, apă, drojdie, zahăr, oțet de vin alb, ulei vegetal rafinat de rapiță, sare iodată, lapte praf, agent de tratare a făinii, acid ascorbic. 8,4 grame de grăsimi, 126 grame de glucide, 24 de grame de proteine, 3,3 grame de sare, la 300 de grame de produs”, spune Dragoș Pătraru.

În încheiere, Dragoș Pătraru susține pâinea făcută în casă, având în vedere că pe internet există foarte multe rețete. Se face din ingrediente simple: apă, sare, drojdie sau maia.

