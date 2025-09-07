Prima pagină » Actualitate » Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru

Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru

07 sept. 2025, 09:19, Actualitate
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru

Tu mănânci pâine feliată KB din supermarket? Iată din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru.

Dragoș Pătraru a analizat pâinea noastră, cea de toate zilele”. Studiile arată că românii consumă multă pâine, aproxinativ 26 de franzele lunar. În plus, pe lângă producția internă, vine destulă pâine și din afară, deja congelată și vândută în supermarketuri. Studiile mai spun însă că ar crește consumul de pâine mai de calitate, însă totuși, sunt mulți care încă nu țin la ea.

Dragoș Pătraru susține că, înainte, și el consuma foarte multă pâine: una, la o masă. Dar lucrurile s-au schimbat, între timp.

Înainte mâncam o pâine la o masă. Și cântăream în consecință, pe la 120 de kilograme. Astăzi, pâinea nu mai intră în obiceiurile mele alimentare, de zi cu zi. Dar mă aprovizionez cu o pâine de secară pe săptămână și mănânc 2-3 felii când mi se face poftă. Sau când am cu ce: adică o zacuscă foarte bună, o salată de vinete, chestii pe care nu le poți savura fără o pâine foarte bună”, spuns Dragoș Pătraru la Starea Sănătății.

Mai departe, Dragoș Pătraru a analizat pâine de la KB și s-a arătat însă extrem de uimit de faptul că se vinde și o pâine care conține doar miezul. Așa ceva nu ați văzut în viața voastră”, spune el.

Următorul produs, pâine albă toast, 600 de grame, de la KB. Ingrediente: 70% făină albă de grâu, origine UE, apă, drojdie, oțet din vin alb, ulei vegetal rafinat de rapiță, sare iodată, zahăr, agent de tartare a făinii, acid ascorbic. Conține 15 grame de grăsimi, 288 de grame de glucide, 51 de grame de proteine, 6, 6 grame de sare, raportându-ne la 600 de grame de produs.

Așa ceva nu ați văzut în viața voastră, vă avertizez: pâine miez 300 de grame de la aceeași firmă. Asta e bonus la pâinea de mai devreme și dovada clară că omenirea a ajuns la o bunăstare nemaiîntâlnită. Deci e o pâine toast, căreia i s-a îndepărtat coaja. Nu știu cum s-a întâmplat, au sunat unii acolo și au zis că ei nu mai cumpără pâine cu coajă? Muieți îs posmagii, dacă vă aduceți aminte de povestea unui om leneș. Cum, frate, pâine fără coajă?

Ingrediente: 68% făină albă de grâu, origine UE, apă, drojdie, zahăr, oțet de vin alb, ulei vegetal rafinat de rapiță, sare iodată, lapte praf, agent de tratare a făinii, acid ascorbic. 8,4 grame de grăsimi, 126 grame de glucide, 24 de grame de proteine, 3,3 grame de sare, la 300 de grame de produs”, spune Dragoș Pătraru.

În încheiere, Dragoș Pătraru susține pâinea făcută în casă, având în vedere că pe internet există foarte multe rețete. Se face din ingrediente simple: apă, sare, drojdie sau maia.

Autorul recomandă:

Dragoș Pătraru dezvăluie metoda surprinzătoare prin care poți renunța ușor la FUMAT. Ce este arta confuzieiși cum funcționează

Dragoș Pătraru a aflat din ce este făcută înghețata Napoca, de fapt

Citește și

ACTUALITATE Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
08:20
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
ACTUALITATE Reacția acestui turist când a văzut cât costă o simplă felie de pizza în Aeroportul Otopeni. A crezut că este o eroare
08:18
Reacția acestui turist când a văzut cât costă o simplă felie de pizza în Aeroportul Otopeni. A crezut că este o eroare
ACTUALITATE Cele 3 electrocasnice care te „rup” la bani noaptea. Aceste aparate îți dublează factura la curent, fără să-ți dai seama
07:55
Cele 3 electrocasnice care te „rup” la bani noaptea. Aceste aparate îți dublează factura la curent, fără să-ți dai seama
POLITICĂ Ziua RECORDURILOR în Parlament. 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. Calcule de ultimă oră
07:30
Ziua RECORDURILOR în Parlament. 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. Calcule de ultimă oră
ACTUALITATE 7 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Angela Gheorghiu împlinește 60 de ani/ Moare Keith Moon, la 32 de ani
07:15
7 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Angela Gheorghiu împlinește 60 de ani/ Moare Keith Moon, la 32 de ani
EXCLUSIV RECORD pentru finul lui Adi Mutu. Interlopul Alex „Copil Bătrân” se întoarce în arest după doar 16 ore de libertate/Ce acuzații grave i se aduc
07:00
RECORD pentru finul lui Adi Mutu. Interlopul Alex „Copil Bătrân” se întoarce în arest după doar 16 ore de libertate/Ce acuzații grave i se aduc
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Adevarul
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat între femeia din Iași și iubitul ei, care a omorât-o în bătaie, în dormitor. Clipele pasionale au devenit un coșmar
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
StirileKanalD
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
KanalD
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Decizie după excluderea lui Călin Georgescu. Au fost condamnați. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dat verdict final
Evz.ro
Cazierul judiciar poate fi descărcat direct pe telefon. Procedura, explicată pas cu pas
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
Stirile Kanal D
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Kfetele
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
RadioImpuls
Momente de neuitat și emoții intense! Andrei și Alexandrina și-au făcut declarații de dragoste neașteptate la date-ul din Istanbul: „Vreau să-mi petrec tot restul vieții lângă tine”. Cei doi au fost martori și la o cerere în căsătorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
O femeie care tăia frânele unei trotinete electrice, prinsă de jandarmi în centrul Bucureștiului