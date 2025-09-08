🚨 Nicușor Dan își duce copilul la școală, în prima zi. Profesorii în stradă. Președintele i-a chemat la Cotroceni

08:08 Nicușor Dan a chemat profesorii la Cotroceni Președintele Nicușor Dan a declarat că există această tensiune în societate și că nu a reacționat până acum pentru că a lăsat lucrurile la latitudinea Guvernului. Astăzi, luni-8 septembrie, se va întâlni la Cotroceni cu reprezentanții acestora. 08:02 La prima oră, Nicușor Dan și-a adus fetița la școală Însoțit de SPP-iști, Nicușor Dan și-a adus fetița la școală, în prima zi din noul an educațional.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, organizează luni, 8 septembrie 2025, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, anunţă sindicatele.

Sunt așteptate la protest peste 30.000 de cadre didactice din toată țara. Neemulțumirile sunt generate de prevederile din educație incluse în Legea Bolojan. Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE) se solidarizează cu profesorii, susţinând sindicaliștii din educaţie în demersurile lor.

Programul acţiunii de protest de luni se va desfășura după următorul program.

10.00 – 11.00 – Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei

11.00 – 12.00 – Pichetarea Guvernului României

12.00 – 13.30 – Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni

13.30 – 14.30 – Pichetarea Palatului Cotroceni

14.30 – 16.00 – Defluirea participanţilor

Sindicaliștii cer politicienilor să nu li se alăture în acest demers, ca să nu fie „instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”, însă cer părinților și elevilor să le susțină demersul.

Președintele Nicușor Dan este unul dintre părinții care luni își va duce copilul la școală. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla chiar până în clasă sau va fi întâmpinat în stradă de cadrele didactice.

