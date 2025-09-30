O tânără din Alexandria a MURIT în Maramureș, în urma unui accident de ATV. Femeia avea 30 de ani și era însărcinată

O tânără însărcinată, în vârstă de 30 de ani, din Alexandria (județul Teleorman), a murit – duminică – în urma unui accident de ATV petrecut la Săpânța, în județul Maramureș.

Vehiculul off-road, închiriat, care era condus de un tânăr de 29 de ani, tot din Teleorman, s-ar fi răsturnat după ce roata din față i s-ar fi blocat în mers, scrie vasiledale.ro.

Martorii spun că bărbatul a frânat brusc, iar tânăra care îl însoțea a fost aruncată de pe vehicul și a murit pe loc, suferind leziuni incompatibile cu viața. Conducătorul ATV-ului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili exact care au fost circumstanțele acestei tragedii.