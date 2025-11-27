Prima pagină » Actualitate » Papa Leon a ajuns în Turcia. Pontiful va fi primit la Ankara de Recep Tayyip Erdogan

Papa Leon a ajuns în Turcia. Pontiful va fi primit la Ankara de Recep Tayyip Erdogan

27 nov. 2025, 08:37, Actualitate
Papa Leon a ajuns în Turcia. Pontiful va fi primit la Ankara de Recep Tayyip Erdogan
UPDATE. Papa Leon a ajuns în Turcia

Avionul care îl transporta pe Papa Leon al XIV-lea a aterizat la Ankara, în această dimineață. Suveranul Pontif începe, astfel,  prima sa călătorie externă de când a devenit cap al Vaticanului. Urmează șase zile în Turcia și Liban.

Pontiful, în vârstă de 68 de ani, a fost întâmpinat pe un aeroport din Ankara de înalți oficiali turci, înainte de a se îndrepta spre Complexul Prezidențial pentru o întâlnire cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Vizita de patru zile în Turcia îl va duce pe Papă și la Istanbul și în orașul Iznik din nord-vestul Turciei. Vineri, la Iznik, situl antic al Niceei, este programat să participe la o comemorare care marchează cea de-a 1.700-a aniversare a Primului Sinod de la Niceea, o reuniune importantă la care primii lideri creștini au convenit asupra doctrinelor fundamentale ale credinței.

Joi, Papa Leon al XIV-lea va pleca într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan, acesta fiind un debut în străinătate foarte aşteptat într-un context regional tensionat.

Papa Leon este așteptat deci la ora 12:30 (09:30 GMT) la Ankara, va ţine un discurs în faţa autorităţilor, a societăţii civile şi a corpului diplomatic, înainte de a se îndrepta spre Istanbul la începutul serii.

Primul său discurs ar trebui abordeze dialogul cu islamul, într-o ţară în care creştinii sunt o minoritate foarte mică, doar 0,1% din cei 86 de milioane de locuitori, majoritatea fiind musulmani sunniţi.

Astfel, la porţile unui Orient Mijlociu traversat de conflicte, papa – care, încă de la alegerea sa în luna mai, a făcut apel la o pace dezarmată şi dezarmantă, ar trebui abordeze conflictele şi crizele care tulbură regiunea.

La Ankara, el va trebui să dea dovadă de tact dacă va aborda subiectul sensibil al drepturilor omului şi valurile masive de arestări ale opozanţilor şi ale vocilor discordante din Turcia. Sau cel al locului rezervat non-musulmanilor, în vreme ce creştinii din ţară încă se luptă cu inegalităţile şi sentimentul de excluziune.

De asemenea, Sfântul Scaun recunoaşte, eforturile depuse de Turcia pentru a primi pe teritoriul său peste 2,5 milioane de refugiaţi, în marea majoritate sirieni, conform autorităţilor.

În capitala Turciei, Leon al XIV-lea se va reculege și la mausoleul dedicat lui Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), fondatorul Turciei modern. Vineri va avea loc celebrarea la Iznik, fosta Niceea, a 1.700 de ani de la primul conciliu ecumenic care a reunit în anul 325 aproximativ 300 de episcopi ai Imperiului Roman, un moment considerat fondator pentru creştinism.

Menționăm că, după Paul al VI-lea (1967), Ioan Paul al II-lea (1979), Benedict al XVI-lea (2006) şi Francisc (2014), Leon este al cincilea papă care vizitează Turcia.

Apoi, de duminică până marţi, el îşi va continua călătoria cu o vizită în Liban.

