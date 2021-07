Un turist român aflat în prezent în Turcia, în zona Side – Antalya, a precizat pentru Gândul că sâmbătă a mai izbucnit un focar de incendiu aproape de litoral, acolo unde resorturile sunt pline cu turiști.

„Acum a mai izbucnic un nou focar de incendiu în Manavgat, lângă noi, la 10 km. Cerul s-a întunecat, avioane survolează marea, amerizează pentru a lua apa ca să o împrăștie în arealul cuprins de flăcări. Azi noapte sunau sirene de alarmă în toata zonă”, a relatat un turist român pentru Gândul.

Potrivit acestuia, resorturile de la mare, din Antalya, sunt pline de turiști.

„În continuare cenușa acoperă resorturile care sunt pline cu turiști la capacitate maximă. Lumea este îngrijorată. Pe plajă, dacă îți iei sucuri la pahar trebuie să ai grijă să le bei imediat, altfel riști să înghiți cu tot cu fulgii de cenușă”, mai sune turistul român.

Patru morți din cauza incendiilor din Turcia

Până în prezent, patru persoane au murit din cauza incendiilor care au izbucnit săptămâna aceasta pe coasta de sud a Turciei, anunță autoritpțile turcești.

Presa și televiziunile din Turcia vorbesc de un eventual sabotaj, iar autoritățile turcești dau asigurări că cei responsabili vor fi trași la răspundere.

Peste 60 de incendii s-au produs în această săptămână în 17 provincii de pe coastele Turciei la Marea Egee şi Marea Mediterană.

Turist român: ”Mirosul de fum persistă în camere”

”E caniculă, iar acest incendiu a făcut ca aerul să fie destul de greu respirabil, pentru o perioadă de timp”, a declarat un alt turist român pentru GÂNDUL.

”Mirosul de fum persistă în camere. Am ieșit pe plajă, iar atmosfera este una asemănătoare cu momentele în care are loc o eclipsă parțială de soare. Am mers la plajă, iar fumul gros obturează razele soarelui. Vântul bate cu putere, iar apa mării este plină de bucățele de lemn arse”, a mai declarat turistul român.