Singurul oraș din toată România fără niciun bloc. Toți oamenii stau la casă

Sulina a rămas același un oraș mic, pescaresc, din județul Tulcea. Este urbea situată la cea mai mică altitudine medie din România, ce se întinde de-a lungul Dunării la o distanța de aproximativ 1 km de litoralul Mării Negre. Sulina are cu o vechime de aproximativ 1300 de ani. Datorită faptului că în zonă nu există alte industrii, în afară de pescuit, comerț și turism, orașul a scăpat de urgia comunistă, demolările pentru construcția de cartiere proletare, astfel în Sulina nu există nici un bloc.

Port la Dunăre și Marea Neagră, Sulina nu este legată direct de rețeaua de drumuri din România, deoarece este situată între ape, astfel se poate ajunge aici doar pe cale navală, fie pe Dunăre sau Marea Neagră.

Deși are statut de oras, Sulina păstreaza o atmosferă unică, fiind cel mai estic punct al țării și un loc unde regimul de înălțime al clădirilor a rămas scazut, specific zonei de delta.

