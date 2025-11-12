Prima pagină » Actualitate » Șoferii români care dețin două mașini vor plăti mai mult pentru polițele obligatorii RCA. Iată de ce

Șoferii români care dețin două mașini vor plăti mai mult pentru polițele obligatorii RCA. Iată de ce

12 nov. 2025, 09:56, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Mulți șoferi români care dețin două autoturisme vor plăti mai mult pentru polițele obligatorii RCA. Nu este însă vorba despre o taxă nou introdusă, ci despre o consecință directă a sistemului Bonus-Malus, care este reglementat prin Norma ASF nr. 20/2017, care influențează semnificativ costurile pentru cea de-a doua mașină.

Mai exact, atunci când un șofer cumpără o nouă mașină, fără a o vinde pe cea veche, bonusul de reducere RCA acumulat nu se transferă automat. Sistemul tratează fiecare autoturism în mod individual, fapt care înseamnă a doua poliță RCA va porni din clasa B0, adică fără niciun discount bazat pe istoricul bun de conducere.

Prin urmare, șoferii pot să constate pentru al doilea autoturism trebuie plătească o primă RCA mai ridicată, chiar dacă nu au avut niciun incident rutier anterior.

Mecanismul Bonus–Malus funcționează pe principiul stimulării comportamentului preventiv la volan. Cu toate acestea, reducerea RCA rămâne atașată primei mașini câtă vreme aceasta este activă în baza de date a asigurătorilor.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Transferul bonusului se poate face numai după vânzarea sau radierea vehiculului vechi. Până atunci, noul autoturism va fi asigurat fără reducere, fapt care crește valoarea primei.

Sistemul este gândit pentru a menține sustenabilitatea pieței. Dacă același bonus s-ar aplica simultan la mai multe mașini, veniturile din prime ar scădea și stabilitatea financiară a asigurătorilor ar fi afectată”, au transmis reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Cu toate că mulți conducători auto consideră este vorba despre o nouă taxăimpusă de autorități, în realitate însă nu s-a introdus niciun impozit suplimentar. Diferențele de cost apar numai din aplicarea regulilor deja existente, care stabilesc tarife distincte pentru fiecare mașină în funcție de clasa de bonus sau malus.

Altfel spus, șoferii cu două vehicule plătesc două polițe independente, iar doar una beneficiază de reducerea acumulată.

