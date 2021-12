Avocata lui Ahmed Sami El Bourkadi spune că acesta recunoaște că a fost în ziua crimelor în casa din Iași în care stăteau studentul la Medicină și prietena acestuia, dar nu el este autorul asasinatelor. „Se consideră nevinovat și are explicații pentru acuzațiile care i se aduc”, potrivit avocatei.

Ahmed Sami El Bourkadi susține că era în drum spre aeroport pentru a reveni în România când a fost reținut de autoritățile italiene, la Roma. Avocata a precizat că nu a vorbit direct cu clientul său, ci cu familia acestuia și cu un avocat din Italia.

Suspectul în cazul dublei crime de la Iași spune că avea programată minivacanța în Italia de mai bine de trei săptămâni și avea inclus biletele pentru revenirea în România.

Suspectul a transmis familiei sale că a fost într-adevăr în ziua respectivă la victime acasă, și-a uitat hanoracul acolo, însă când l-a contactat pe Ajniyah Youssef, acesta nu a mai răspuns la telefon.

„Din ce am înțeles, se consideră nevinovat și are explicații pentru acuzațiile care i se aduc. Din ce am discutat cu avocatul din Italia, tânărul a acceptat, chiar a dorit să se urgenteze procedura să revină, poate chiar mâine (17 decembrie – n.r.) sau oricum în acest weekend, în țară. A dorit să se treacă foarte repede la extrădarea lui, nu a mai solicitat înscrisurile venite din România, a spus că vrea să fie în țară și să se apere. Am înțeles că a făcut o impresie bună autorităților italiene”, a adăugat avocata.