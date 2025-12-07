Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale.

Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale.

Pentru ca procesul de vot să decurgă cât mai eficient, este nevoie ca alegătorii să se intereseze din timp la care secție de votare este arondat, ce acte trebuie să aibă la el și ce regulament trebuie să respecte.

În județul Buzău se va alege noul președinte al Consiliului Județean.

Alegeri pentru funcția de primar vor avea loc și în localitățile: Remetea (județul Bihor), Mihai Eminescu (județul Botoșani), Marga (județul Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (județul Constanța), Găești (județul Dâmbovița), Sopot (județul Dolj), Valea Ciorii (județul Ialomița), Vânători (județul Iași), Poienile de sub Munte (județul Maramureș), Sieu (județul Maramureș) și Cârța (județul Sibiu).

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunță că s-au luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică la alegerile de duminică. Astfel, au fost implementate cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, în vederea utilizării aplicațiilor și sistemelor informatice de monitorizare a prezenței la vot, de prevenire a votului ilegal și de centralizare a proceselor-verbale.

În data de 7 decembrie 2025, începând cu ora 7:00, pe site-ul https://prezenta.roaep.ro cetățenii vor putea urmări în timp real prezența la vot, dar și rezultatele cumulate, imediat după închiderea secțiilor, pe măsură ce sunt centralizate datele din procesele-verbale.

Cine sunt candidaţii la Primăria Capitalei

Candidaţii pe care alegătorii îi vor regăsi pe buletinul de vot sunt:

Cătălin Drulă

Daniel Băluță

George Burcea

Ciprian Ciucu

Ana-Maria Ciceală

Liviu Gheorghe Florea

Gheorghe Macovei

Oana Crețu

Mihai Lasca

Rareș Lazăr

Anca Alexandrescu

Dan Trifu

Eugen Orlando Teodorovici

Gheorghe Nețoiu

Vlad Gheorghe

Angela Negrotă

Filip Titian

Doi dintre candidați s-au retras, dar au rămas pe buletinul de vot. Unul dintre ei este Eugen Teodorovici, candidat independent, care a anunțat pe 3 decembrie retragerea din cursă și a declarat că îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD.

Cel de-a doilea este fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care a anunțat pe 2 decembrie că se retrage în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.

Ambii candidați, Eugen Teodorovici și Vlad Gheorghe, vor figura însă pe buletinul de vot, deoarece și-au anunțat retragerea după ce candidaturile au fost oficializate.

Serviciile de Evidență a Persoanelor au program de lucru în weekend, în contextul alegerilor

Biroul Electoral a dat publicităţii cum arată buletinul de vot pe care-l vor primi alegătorii. De asemenea, AEP a răspuns întrebărilor jurnaliştilor referitoare la votul cu cartea electronică de identitate.

Au fost mobilizați suplimentar aproximativ 3.500 de angajați MAI, care se alătură celor peste 25.000 de efective deja prezente în teren, după cum a anunţat Ministerul Afacerilor Interne.

În contextul alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei de duminică, 7 decembrie, Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București asigură un program de lucru cu publicul în acest weekend.

În cazul în care alegătorii pot întâmpina dificultăţi, pot consulta ghidul complet al alegerilor, pus la dispoziţie de Autoritatea Electorală Permanentă.

RECOMANDAREA AUTORULUI: