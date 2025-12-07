Prima pagină » Actualitate » Ziua în care bucureștenii își aleg noul primar. Nicușor Dan, Traian Băsescu, Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă au votat deja

Bianca DogaruLuiza Dobrescu
07 dec. 2025, 07:00, Actualitate
Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale.
Actualizări
10:30

UPDATE: 88.259 de bucureșteni au votat până la ora 10:30

88.259 de bucureșteni au votat până la ora 10:30, ceea ce înseamnă 4,89 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.

10:11

UPDATE: Traian Băsescu a votat

Fostul președinte, Traian Băsescu, a votat în jurul orei 10:15.

„Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar indiferent care va fi rezultatul, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie luate în continuare sunt dure și nepopulare pentru populație. Avem și o propagandă formidabilă, nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile,” a transmis fostul șef al statului. 

10:05

UPDATE: Anca Alexandrescu a votat

Anca Alexandrescu, candidata independentă, susținută de AUR, a votat în jurul orei 10.

„Să facem un oraș în care să se poată trăi și să ne permită să trăim. Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni, este un dar ceea ce am primit în această perioadă, este experiența vieții mele de până acum și am emoții. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București. Am credința că Dumnezeu nu ne lasă și, împreună cu cetățenii Bucureștiului, o să punem Bucureștiul pe primul loc și o să facem dreptate.”, a declarat Anca Alexandrescu la ieșirea de la urne.

09:51

UPDATE: Cătălin Drulă a votat

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a votat la ora 10:00, la Colegiul de Informatică „Tudor Vianu”, Sector 1. Acesta a venit însoțit de familie.

09:37

UPDATE: 52.401 de bucureșteni au votat până la ora 09:30

52.401 de bucureșteni au votat până la ora 09:30, ceea ce înseamnă 2,91 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.

09:12

UPDATE: Președintele Nicușor Dan a votat

Președintele Nicușor a votat la ora 09:15, la școala Gimnazială Luceafărul, Sector 5.

„Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot, indiferent de opțiunile pe care le au. Eu personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp. Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se va apropia de zona de corupție,” a declarat șeful statului. 

09:06

UPDATE: Ciprian Ciucu a votat

Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a votat la ora 09:00, la Școala 279 din Prelungirea Ghencea, Sector 6.

„Îi aștept pe oameni la vot. Sunt încrezător,” a transmis acesta.

09:04

UPDATE: Ana-Maria Ciceală a votat

Ana-Maria Ciceală a votat la ora 09:00 la Liceul Teoretic Nichita Stănescu, Sector 3.

„Ne-am obișnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ. Orașul nostru poate să fie construit pentru viitor, cu speranță,” a declarat aceasta.

08:27

UPDATE: 23.053 de bucureșteni au votat până la ora 08:30

23.053 de bucureșteni au votat până la ora 08:30, ceea ce înseamnă 1,28 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.

08:09

UPDATE: Ce scrie pe tabla din sala în care Nicușor Dan este așteptat să voteze

Președintele Nicușor Dan este așteptat la școala Gimnazială Luceafărul, acolo unde va veni să voteze, de un mesaj surprinzător, scris chiar pe tablă: „God already left”.

07:45

UPDATE: 15.908 de bucureșteni au votat până la ora 08:00

15.908 de bucureșteni au votat până la ora 08:00, ceea ce înseamnă 0,88 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.

07:03

UPDATE: 3.807 de bucureșteni au votat până la ora 07:30

Până la ora 07:30, prezența la urne a fost una foarte redusă: 3.807 de bucureșteni au votat la nivel național, ceea ce înseamnă 0,17% din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.

07:03

UPDATE: Ministrul Muncii, Florin Manole a votat

Florin Manole, ministrul Muncii și președintele PSD Sector 1, a votat în această dimineață, la ora 07:00, la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Sector 1.

Pentru ca procesul de vot să decurgă cât mai eficient, este nevoie ca alegătorii să se intereseze din timp la care secție de votare este arondat, ce acte trebuie să aibă la el și ce regulament trebuie să respecte.

În județul Buzău se va alege noul președinte al Consiliului Județean.

Alegeri pentru funcția de primar vor avea loc și în localitățile: Remetea (județul Bihor), Mihai Eminescu (județul Botoșani), Marga (județul Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (județul Constanța), Găești (județul Dâmbovița), Sopot (județul Dolj), Valea Ciorii (județul Ialomița), Vânători (județul Iași), Poienile de sub Munte (județul Maramureș), Sieu (județul Maramureș) și Cârța (județul Sibiu).

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunță că s-au luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică la alegerile de duminică. Astfel, au fost implementate cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, în vederea utilizării aplicațiilor și sistemelor informatice de monitorizare a prezenței la vot, de prevenire a votului ilegal și de centralizare a proceselor-verbale.

În data de 7 decembrie 2025, începând cu ora 7:00, pe site-ul https://prezenta.roaep.ro cetățenii vor putea urmări în timp real prezența la vot, dar și rezultatele cumulate, imediat după închiderea secțiilor, pe măsură ce sunt centralizate datele din procesele-verbale.

Cine sunt candidaţii la Primăria Capitalei

Candidaţii pe care alegătorii îi vor regăsi pe buletinul de vot sunt:

  • Cătălin Drulă
  • Daniel Băluță
  • George Burcea
  • Ciprian Ciucu
  • Ana-Maria Ciceală
  • Liviu Gheorghe Florea
  • Gheorghe Macovei
  • Oana Crețu
  • Mihai Lasca
  • Rareș Lazăr
  • Anca Alexandrescu
  • Dan Trifu
  • Eugen Orlando Teodorovici
  • Gheorghe Nețoiu
  • Vlad Gheorghe
  • Angela Negrotă
  • Filip Titian

Doi dintre candidați s-au retras, dar au rămas pe buletinul de vot. Unul dintre ei este Eugen Teodorovici, candidat independent, care a anunțat pe 3 decembrie retragerea din cursă și a declarat că îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD.

Cel de-a doilea este fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care a anunțat pe 2 decembrie că se retrage în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.

Ambii candidați, Eugen Teodorovici și Vlad Gheorghe, vor figura însă pe buletinul de vot, deoarece și-au anunțat retragerea după ce candidaturile au fost oficializate.

Serviciile de Evidență a Persoanelor au program de lucru în weekend, în contextul alegerilor

Biroul Electoral a dat publicităţii cum arată buletinul de vot pe care-l vor primi alegătorii. De asemenea, AEP a răspuns întrebărilor jurnaliştilor referitoare la votul cu cartea electronică de identitate.

Au fost mobilizați suplimentar aproximativ 3.500 de angajați MAI, care se alătură celor peste 25.000 de efective deja prezente în teren, după cum a anunţat Ministerul Afacerilor Interne. 

În contextul alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei de duminică, 7 decembrie, Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București asigură un program de lucru cu publicul în acest weekend.

În cazul în care alegătorii pot întâmpina dificultăţi, pot consulta ghidul complet al alegerilor, pus la dispoziţie de Autoritatea Electorală Permanentă.

