Lia Olguța Vasilescu exclude ieșirea PSD din COALIȚIE: „Guvernul Bolojan poate să fie un alt guvern”

Bianca Dogaru
28 oct. 2025, 15:40, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că PSD rămâne la guvernare, însă nu exclude o schimbare a actualului Cabinet. Ea spune că partidul are angajamente ferme în coaliție și că, potrivit protocolului, peste un an și jumătate funcția de premier trebuie să revina social-democraților. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Nu plecăm din Coaliție. Nu se pune problema să se rupă Coaliția. Dacă va rezista Guvernul, este o altă discuție. Guvernul Bolojan poate să fie un alt guvern. Oricum, peste un an jumate va fi altul, pentru că atunci, conform protocolului, PSD va trebui să aibă primul ministru,” a spus aceasta.

