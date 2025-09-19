Prima pagină » Comunicate de presă » 5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași

5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași

19 sept. 2025, 11:10, Comunicate de presă
5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
Galerie Foto 4

Adidașii au devenit în ultimele decenii, mult mai mult decât un simplu accesoriu sportiv, fiind o declarație de stil și o extensie a personalității fiecăruia dintre noi. Vă însoțesc în plimbările prin oraș, la cafeaua de dimineață, în zilele aglomerate sau în escapadele relaxate de weekend. De multe ori, sunt acea piesă care aduce energie întregii ținute și vă ajută să vă simțiți confortabil și încrezător, în același timp.

Însă, chiar dacă pare ușor să îi integrați în garderobă, există câteva detalii care pot face diferența între un look reușit și unul care lasă de dorit. Îngrijirea lor, alegerea șosetelor potrivite, modul în care îi combinați cu hainele sunt doar câteva aspecte pe care trebuie să le luaţi în considerare.

Aşadar vă oferim câteva sfaturi utile și câteva greșeli frecvente pe care este bine să le știți, mai ales dacă vreți să aflați cum să vă puneți în valoare perechea de adidasi albi și să evitați acele mici capcane vestimentare.

5 sfaturi ca să porți adidași ca un adevărat fashion lover

1.       Alegeți șosetele potrivite

Deși pare un detaliu minor, șosetele pot transforma complet aspectul final. Dacă purtați adidași mai scunzi, cum ar fi Nike Dunk Low, optați pentru șosete invizibile sau foarte scurte. Astfel, veți lăsa glezna la vedere, ceea ce creează o linie mai lungă și mai elegantă a piciorului.

Pentru modelele mai înalte, cum ar fi Nike Air Force 1 ‘07 sau Nike Dunk High, șosetele lungi, în culori neutre sau chiar cu logo, pot adăuga un plus de personalitate. Aveți grijă însă să evitați culorile stridente, mai ales dacă restul ținutei este deja încărcat.

2.       Jucați-vă cu contrastul

Nike vine cu o gamă largă de culori și modele îndrăznețe. Profitați de acest lucru și creați contraste plăcute între adidași și haine. De exemplu, dacă purtați un outfit all black, o pereche de Nike Air Max Dn în culori vii va atrage atenția și va sparge monotonia.

În schimb, dacă adidașii au deja un design complex sau culori puternice, păstrați restul ținutei simplu și echilibrat. Contrastul corect atrage privirile, fără să pară că ați încercat prea mult.

3.       Respectați proporțiile ținutei

Un detaliu adesea trecut cu vederea este proporția. De exemplu, adidașii chunky, cum ar fi Air Jordan 4 Sulfur, arată grozav cu pantaloni mai largi sau cargo, deoarece echilibrează silueta.

În schimb, dacă alegeți un model mai subțire, precum Nike Court Vision Low, acesta arată cel mai bine cu pantaloni slim sau chiar colanți. Astfel, outfit-ul final va părea mai armonios și mai bine proporționat.

4.       Mențineți-i curați

Indiferent cât de cool sunt adidașii, dacă sunt murdari sau neîngrijiți, întreaga ținută va avea de suferit. Curățați-i regulat, mai ales dacă sunt albi sau în culori deschise.

Pentru modelele din piele, folosiți soluții speciale pentru curățare și hidratare. Pentru cei din material textil, cum ar fi Nike Motiva, o perie moale și un detergent delicat pot face minuni. Un sneaker curat va atrage atenţia şi vă va face să aveţi mai multă încredere.

5.       Investiți în versatilitate

Dacă nu doriți să aveți o colecție mare, alegeți modele versatile, care să se potrivească în cât mai multe combinații. De exemplu, un Air Force 1 Low Retro alb/negru se potrivește perfect atât cu jeanși, cât și cu rochii casual sau pantaloni sport.

Modelul Nike Air Huarache Runner, datorită designului său minimalist și formei ușor de integrat, poate fi purtat și la ținute mai îndrăznețe. A înveşti într-un model versatil înseamnă că veți avea mereu la îndemână o soluție rapidă și stylish.

5   greșeli de evitat când purtați adidași Nike

1.       Băgați adidașii în mașina de spălat — o greșeală care îi poate distruge

Poate părea cea mai rapidă soluție, însă spălarea adidașilor în mașina de spălat le poate afecta materialele, forma și chiar sistemele de amortizare. În loc să riscați să îi scoateți deformați și chiar mai murdari decât înainte, curățați-i manual cu o perie moale și soluții speciale. Astfel, le veți păstra aspectul impecabil și îi veți putea purta mult mai mult timp, fără surprize neplăcute.

2.       Nu aveți grijă de șireturi — detaliul care vă poate strica look-ul

Șireturile murdare, înnodate haotic sau tocite pot face adidașii să pară neîngrijiți, chiar dacă restul pantofului arată impecabil. Scoateți-le periodic, spălați-le separat și schimbați-le atunci când este nevoie. Un set de șireturi curate dă impresia de prospețime și arată că acordați atenție detaliilor. Este un gest subtil, dar cu un impact vizual major asupra ținutei finale.

3.       Lăsați adidașii afară, în afara cutiei

Mulți păstrează adidașii la vedere, pe balcon sau pe hol, convinși că astfel sunt „aerisiți”. În realitate, expunerea la praf, lumină directă sau umezeală poate afecta materialele și le poate accelera îmbătrânirea. Depozitați-i în cutii sau în saci speciali, feriți de soare și umezeală, pentru a-i menține curați, fără deformări și gata de purtat oricând doriți să străluciți.

4.       Alegeți adidașii nepotriviți pentru ținută

Un look echilibrat începe cu alegerea corectă a pantofilor potriviți pentru hainele pe care doriţi să le purtaţi. Adidașii sport foarte colorați nu se potrivesc întotdeauna cu un outfit elegant, așa cum modelele simple pot părea plictisitoare în combinații îndrăznețe. Învățați să potriviți volumul, stilul și culorile pantofilor cu restul ținutei, astfel încât să creați un ansamblu armonios și plăcut vizual.

5.       Nepotrivirea între grosimea adidașilor și pantalonii aleși

Un alt faux pas frecvent este să combinați adidași masivi cu pantaloni prea strâmți sau, invers, adidași slim cu pantaloni foarte largi. De exemplu, modelul Nike Promina, care are o talpă groasă, nu arată la fel de bine cu pantaloni skinny. La fel, un model subțire combinat cu pantaloni foarte largi poate părea pierdut și disproporționat.

Adidașii pot transforma orice ținută, dar totul ține de modul în care îi purtați. Alegeți cu grijă șosetele, respectați proporțiile, curățați-i frecvent și nu forțați combinațiile de culori. Dacă urmați aceste sfaturi și evitați greșelile de mai sus, veți reuși să puneți în valoare nu doar încălțămintea, ci întreaga personalitate. Moda este o formă de exprimare, iar cu Nike aveți libertatea de a vă arăta stilul unic, pas cu pas.

Este momentul să puneți sfaturile în practică! Intrați pe Sneakerit și alegeți-vă perechea de adidași Nike care să vă facă să vă simțiți încrezător și plin de energie!

Citește și

COMUNICAT Impactul economic al Philip Morris International în UE. Investiții în inovație, joburi și reziliență industrială pentru un viitor fără fum (P)
16:05
Impactul economic al Philip Morris International în UE. Investiții în inovație, joburi și reziliență industrială pentru un viitor fără fum (P)
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
15:20, 16 Sep 2025
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
ADVERTORIAL Riverside redefinește standardele de viață, la doar un pas de București
12:09, 16 Sep 2025
Riverside redefinește standardele de viață, la doar un pas de București
COMUNICAT Stanton Chase sărbătorește 20 de ani de excelență în România, cu peste 1.000 de proiecte, 500 de clienți din industrii și mii de lideri formați
17:00, 11 Sep 2025
Stanton Chase sărbătorește 20 de ani de excelență în România, cu peste 1.000 de proiecte, 500 de clienți din industrii și mii de lideri formați
COMUNICAT INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la 2 mld. euro, cu o contribuție de 1,5 mld. euro a sectorului la balanța comercială
12:21, 11 Sep 2025
INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la 2 mld. euro, cu o contribuție de 1,5 mld. euro a sectorului la balanța comercială
COMUNICAT Veolia România devine un furnizor integrat de servicii de utilități publice, prin preluarea pachetului majoritar General Me.el Electric
18:26, 10 Sep 2025
Veolia România devine un furnizor integrat de servicii de utilități publice, prin preluarea pachetului majoritar General Me.el Electric
Mediafax
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Digi24
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
Cancan.ro
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Click
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat s-a dus cu mașina la spălătorie și a plecat de acolo milionar în dolari: „Soția mea a crezut că mint”
Digi24
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Scenă de groază pe pista aeroportului Otopeni. Un muncitor a fost filmat în timp ce capturează un șobolan imens
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Capital.ro
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Universității unde era lector. Șanse minime pentru fostul candidat
Evz.ro
Vom păți la fel cu Tezaurul Dacic? Brăţară egipteană de 3.000 de ani, topită de hoți
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câte galaxii există în Univers?
ECONOMIE Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
11:06
Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
JUSTIȚIE Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
10:58
Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
EXTERNE Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
10:57
Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
ACTUALITATE Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
10:46
Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
EXCLUSIV Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
10:40
Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
ULTIMA ORĂ PNRR-ul pe educație, un „cartof fierbinte.” 2,71 miliarde lei, pierdute sau blocate, în urma unei OUG a Guvernului / 99 de contracte în aer
10:35
PNRR-ul pe educație, un „cartof fierbinte.” 2,71 miliarde lei, pierdute sau blocate, în urma unei OUG a Guvernului / 99 de contracte în aer