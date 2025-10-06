Prima pagină » Comunicate de presă » Listarea Grup EM – în analiză

Listarea Grup EM – în analiză

06 oct. 2025, 18:46, Comunicate de presă
Listarea Grup EM - în analiză
FOTO - Caracter ilustrativ

A apărut, recent anunțul, listarii Electromontaj. Deși aceste inițiative sunt de apreciat și întreagă comunitate investițională salută orice nouă companie care vine la cota bursei, se impune totuși o analiză fundamentată, tocmai pentru a reduce riscul pentru investitori și a clarifica anumite aspecte care putea induce în eroare potențialii acționari, mai ales că IPO-ul se adresează investitorii de retail.

Grup EM nu este Electromontaj. Este un holding care înglobează deținerile familiei Bilteanu la diverse societăți, printre care și Electromontaj, unde aceștia controlează 60% din pachetul de acțiuni. Deci cei care subscriu acestei oferte nu devin acționari Electromontaj, ci într-o companie deținută majoritar de familia Bilteanu – deci noii acționari nu au drept de vot sau de decizie în Electromontaj.

Mai mult, Grup EM include în lista deținerilor sale (care ridică evaluarea companiei la valoarea din oferta) pachete de acțiuni la societăți care fac obiectul unor litigii privind modul în care acestea au fost dobândite (Electromontaj sau Hidroconstructia), deci sunt supuse unui anumit grad de risc – iar investitorilor ar trebui să li se prezinte distinct și acest aspect.

Tot spre corectă și completă informare a investitorilor, trebuie menționat faptul că Electromontaj are peste 30 de litigii cu actualii acționari. Litigiile se referă, majoritar, la modifcarea Actului Constitutiv al Electromontaj de către acționarul majoritar (familia Bilteanu) în sensul îngrădirii dreptului acestora de a-și vinde deținerile fără acordul celor care comtroleaza compania.

Această modifcare a Actului Constitutiv este contestată sub aspecte de îngrădire a dreptului de proprietate și legalitate din pespectivă normelor de funcționare a companiilor în România. Până la soluționarea cauzelor, actualul act rămâne în vigoare – însă în prospectul de listare al Grup EM, vânzătorul mentioneza (pag 17) că își rezervă dreptul de a modifică și Actul constitutiv la Grup EM, dacă va consideră că situația o impune; acest fapt ridică întrebarea legitimă pentru potențialii acționari dacă este cazul să se aștepte la îngrădiri similare ale dreptului de proprietate și în nouă entitate recent înființată.

Din perspectiva financiară, emitentul menționează în prospect că intentioneza să folosească fondurile colectate în proiecte dezvoltate de companiile în grup, iar în situația în care acestea înregistrează profit să plătească (dacă actionarii săi decid asta) dividende Grup EM, pe care holdingul, la rândul sau, să îl distribuie (sau nu) acționarilor săi. Deci eventualele dividende pe care participanții la oferta ar putea să le obțînă sunt, de fapt, condiționate de 2 factori: dacă aceste companii vor obține profit și dacă familia Bilteanu va decide să îl distribuie acționarilor săi.

Deși piață de capital din România a scris povești frumoase de success – cele mai multe dintre ele – au existat și cazuri în care care, în special investitorii de retail, au crezut mirajul financiar prezentat de anumite companii, al căror parcurs nu a fost cel promis sau sperat. Acest tip de situații poate fi evitat printr-o analiză fundamentată, serioasă a oricăror oferte sau produse accesibile publicului larg.

Mediafax
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de bucureșteni
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: 'Rămâneți în locuințe'
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Raport: Viața europeană, în pericol din cauza degradării mediului
EXTERNE Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura „câteva zile.” Înființarea unei “forțe de stabilizare” în GAZA, printre subiecte
19:18
Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura „câteva zile.” Înființarea unei “forțe de stabilizare” în GAZA, printre subiecte
EXTERNE RUSIA dezminte sprijinul chinez în războiul din Ucraina/ Kremlinul evidențiază eficiența propriilor „capacități” militare
19:11
RUSIA dezminte sprijinul chinez în războiul din Ucraina/ Kremlinul evidențiază eficiența propriilor „capacități” militare
CONTROVERSĂ Scandalul „Ana Birchall, agent CIA?”. Fostul ministru al Justiției: „Documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public”
18:52
Scandalul „Ana Birchall, agent CIA?”. Fostul ministru al Justiției: „Documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public”
EXCLUSIV Noii oameni ai președintelui, Orban și Tomac, pentru GÂNDUL: „Voi face ceea ce trebuie să fac”/ „Ne cunoaștem de mulți ani”
18:46
Noii oameni ai președintelui, Orban și Tomac, pentru GÂNDUL: „Voi face ceea ce trebuie să fac”/ „Ne cunoaștem de mulți ani”