Listarea Grup EM – în analiză

A apărut, recent anunțul, listarii Electromontaj. Deși aceste inițiative sunt de apreciat și întreagă comunitate investițională salută orice nouă companie care vine la cota bursei, se impune totuși o analiză fundamentată, tocmai pentru a reduce riscul pentru investitori și a clarifica anumite aspecte care putea induce în eroare potențialii acționari, mai ales că IPO-ul se adresează investitorii de retail.

Grup EM nu este Electromontaj. Este un holding care înglobează deținerile familiei Bilteanu la diverse societăți, printre care și Electromontaj, unde aceștia controlează 60% din pachetul de acțiuni. Deci cei care subscriu acestei oferte nu devin acționari Electromontaj, ci într-o companie deținută majoritar de familia Bilteanu – deci noii acționari nu au drept de vot sau de decizie în Electromontaj.

Mai mult, Grup EM include în lista deținerilor sale (care ridică evaluarea companiei la valoarea din oferta) pachete de acțiuni la societăți care fac obiectul unor litigii privind modul în care acestea au fost dobândite (Electromontaj sau Hidroconstructia), deci sunt supuse unui anumit grad de risc – iar investitorilor ar trebui să li se prezinte distinct și acest aspect.

Tot spre corectă și completă informare a investitorilor, trebuie menționat faptul că Electromontaj are peste 30 de litigii cu actualii acționari. Litigiile se referă, majoritar, la modifcarea Actului Constitutiv al Electromontaj de către acționarul majoritar (familia Bilteanu) în sensul îngrădirii dreptului acestora de a-și vinde deținerile fără acordul celor care comtroleaza compania.

Această modifcare a Actului Constitutiv este contestată sub aspecte de îngrădire a dreptului de proprietate și legalitate din pespectivă normelor de funcționare a companiilor în România. Până la soluționarea cauzelor, actualul act rămâne în vigoare – însă în prospectul de listare al Grup EM, vânzătorul mentioneza (pag 17) că își rezervă dreptul de a modifică și Actul constitutiv la Grup EM, dacă va consideră că situația o impune; acest fapt ridică întrebarea legitimă pentru potențialii acționari dacă este cazul să se aștepte la îngrădiri similare ale dreptului de proprietate și în nouă entitate recent înființată.

Din perspectiva financiară, emitentul menționează în prospect că intentioneza să folosească fondurile colectate în proiecte dezvoltate de companiile în grup, iar în situația în care acestea înregistrează profit să plătească (dacă actionarii săi decid asta) dividende Grup EM, pe care holdingul, la rândul sau, să îl distribuie (sau nu) acționarilor săi. Deci eventualele dividende pe care participanții la oferta ar putea să le obțînă sunt, de fapt, condiționate de 2 factori: dacă aceste companii vor obține profit și dacă familia Bilteanu va decide să îl distribuie acționarilor săi.

Deși piață de capital din România a scris povești frumoase de success – cele mai multe dintre ele – au existat și cazuri în care care, în special investitorii de retail, au crezut mirajul financiar prezentat de anumite companii, al căror parcurs nu a fost cel promis sau sperat. Acest tip de situații poate fi evitat printr-o analiză fundamentată, serioasă a oricăror oferte sau produse accesibile publicului larg.