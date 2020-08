Profesorul Păunescu, noi detalii despre vaccinul românesc anti-COVID: „Vaccinul dezvoltat de noi este dintr-o generație net superioară celorlalte tehnologii” (EXCLUSIV)

Centrul de Terapii Celulare și Genice în Tratamentul Cancerului OncoGen din Timișoara este cel mai avansat institut de cercetări medicale din țara noastră și singurul din Europa de Est care are în testare un vaccin împotriva virusului SARS-nCoV-2. Prof. Virgil Păunescu a explicat, în exclusivitate pentru Gândul.RO, că vaccinul dezvoltat de OncoGen este dintr-o generație net superioară celorlalte tehnologii și are cel puțin patru puncte tari.

Folosește cea mai nouă tehnologie care permite obținerea unui vaccin împotriva unui agent infecțios.

Terapia este foarte eficientă pentru că este personalizată și poate fi adaptată la populații mari cu caracteristici imune asemănătoare.

Administrarea se face pe cale nazală și astfel protejează foarte bine porțile de intrare- e ușor de administrat și ușor de acceptat de populație.

Tehnologia care stă la baza vaccinului este flexibilă și poate fi rapid adaptă in funcție de modificările pe care le suferă virusul

„Însă cel mai important aspect este faptul că încă din ianuarie am decis să mergem pe o variantă de vaccin care să stimuleze în mod special imunitatea celulară și secundar producția de anticorpi. Datele științifice acumulate în ultimele luni arată că aceasta este soluția corectă în cazul acestui virus. Încă de la început am realizat că un vaccin care se bazează pe dezvoltarea de anticorpi va putea proteja populația doar pe termen scurt sau poate avea efecte secundare semnificative”, a precizat prof. Virgil Păunescu pentru Gândul.ro.

Parteneriat cu Institutul Cantacuzino

În prezent Centrul OncoGen este singurul institut din țară recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, de Guvernul Britanic și Institutul Cantacuzino pentru vaccinul dezvoltat împotriva COVID-19. Ambasadorul Regatului Unit declara că România ar trebui sa fie ,,mândră că a reușit să dezvolte un vaccin candidat impotriva viruslui SARS-nCov-2”.

– Când ati anunțat în ianuarie că aveți deja pusă la punct o tehnologie pentru a crea un vaccin împotriva virusului SARS-nCoV-2, iar apoi în martie că s-a reușit sinteza vaccinului, mulți s-au intrebat cum e posibil să fie gata așa de repede. Încă mai sunt destui sceptici. De când va pregatiti dumneavoastra și colectivul dumneavoastră pentru a intra în liga mare a cercetării mondiale.

Virgil Păunescu: Doar de vreo 20 de ani…E foarte usor sa te uiti la un rezultat și să concluzionezi în mod eronat că totul s-a facut peste noapte, fără să vezi uriașul efort depus pe parcusul mai multor decenii al unui grup de cercetatori dedicați. Pe mine m-a interesat cercetarea medicală încă din studenție.Mai târziu am reușit să adun un colectiv de cercetători, altături de care am lucrat în incinta Spitalului Județean Timișoara. Proiectele cele mai importante au fost legate de cercetarea în zona celulelor stem. Prima mare realizare a colectivului de cercetători care au pus bazele OncoGen a fost dezvoltarea tehnologiei transplantului medular pentru pacienții de leucemii, inițial pentru copii și apoi și pentru adulți. Rezultatele acelei munci mi-au permis ca împreună cu Prof. Dr. Margit Șerban să facem primele transplante medulare din țară, la inceputul aniilor 2000. Pacientii erau copii care sufereau de diferite forme de leucemii. Lor li s-a oferit din nou o șansă la viață prin acest efort de echipă. De primul transplant a beneficiat cu tânăr de 17 ani din Oradea, cu un limfom care nu raspundea la nici un fel de tratament. Tânărul s-a vindecat după transpantul medular. În anii care au urmat, 2003-2015, am câștigat mai multe proiecte europene, dintre care trei proiecte mari, unul FP6 și două FP7 împreună cu o serie de colective extrem de avansate din UE și Israel. Ne-am specializat în terapii celulare, mai exact în terapii cu celule stem. Consorțiul din care am făcut parte a dus la bun sârșit, după 11 ani de cercetări și o finanțare de zeci de milioane din partea UE, terapia cu celule stem în bolile osteo-articulare. 35 de copii cu necroza de cap femural (post chimio-terapie) au fost tratați cu tehnologia pusă la punct de grupul mai sus menționat, cu rezultate regenerative spectaculoase. Adică, articulația coxo-femurală distrusă s-a refăcut integral fără operație sau proteze).

Foto: O parte din echipa clinicii de pediatrie condusă de Prof. Margit Șerban și o parte din echipa cercetători de la disciplina de imunologie , condusă de prof.dr.Virgil Păunescu -imediat după primul transplant

„Vaccinul dezvoltat de OncoGen este dintr-o generație net superioară celorlalte tehnologii”

-Care sunt ultimele noutati în zona vaccinului împotriva virusului SARS-nCoV-2?

Virgil Păunescu: – După cum știți am câștigat în parteneriat cu Institutul Cantacuzino un proiect de cercetare în valoare de 720,000 de Euro, pentru a susține o parte din studiile și experimentele necesare verificării tehnologiei. Asteptăm o finanțare mai consistentă, pentru a duce la bun sfârșit acest proiect.Vaccinul dezvoltat de OncoGen este dintr-o generație net superioară celorlalte tehnologii- urmează să vorbim mai multe despre asta in săptămânile și lunile care vin.Tot mai multe date se adună in sprijinul a ceea ce spun deja de jumătate de an: este păcat că Romania riscă să piardă în aceste luni șansa de a deveni o mare putere in dezvoltarea de tehnologii și producția de vaccinuri. Din păcate tehnologia pe care o propunem este atât de avansată încât cu exceptia colegilor de la Cantacuzino, nimeni din țară nu pare să o fi înțeles. În ultimele luni am fost contactați de mai multe ambasade ale unor state din Europa, Asia și America de Sud care doresc să beneficieze de vaccinul nostru și ne cer să-i înscriem pe lista viitorilor clienți.

-Când vor beneficia românii de vaccin?

Virgil Păunescu: -După cum am mai spus, răspunsul la această întrebare nu mai depinde exclusiv de activitatea noastră de la OncoGen, ci și de alți factori. Dar dacă noi românii, nu ne vom mișca mai repede în direcția obținerii unui vaccin al nostru, e foarte probabil să ajungem să stăm la coadă. Scenariul cu anti-viralul Remdesivir (când SUA a cumpărat tot stocul până in toamnă) s-ar putea repeta, dar cu un vaccin de această dată. Realist vorbind, dacă noi vom continua să așteptăm salvarea mereu de la străini, probabil vom aștepta un an sau doi să ne vină rândul la coadă, asta cu consecințe sanitare și economice catastrofale.

Foto: Institutul Oncogen