O casă țărănească ridicată în 1929, în satul Remuș din județul Giurgiu, a primit o nouă viață în orașul Măgurele, după ce peste 100 de voluntari s-au mobilizat pentru a o salva și reconstrui. Casa Ilie Micu, reprezentativă pentru arhitectura tradițională din vechea regiune Vlașca, păstrează elemente originale de tâmplărie, picturi decorative și o poveste de familie transmisă din generație în generație. Potrivit legendei, în pereții locuinței ar fi rămas ascunsă verigheta de aur a Anei Micu, pierdută în timpul construcției. Ionuț Dinu, directorul Centrului Cultural al orașului Măgurele, povestește cum a fost recuperată această mărturie a satului românesc și de ce casa a devenit un loc al întâlnirii dintre generații.

Într-o perioadă în care tot mai multe locuințe tradiționale dispar, înlocuite de construcții moderne, o casă țărănească din județul Giurgiu a fost salvată printr-un proiect de conservare a patrimoniului rural.

Casa Ilie Micu, aflată inițial în satul Remuș, a fost strămutată în orașul Măgurele, unde a fost reconstruită cu respectarea caracteristicilor arhitecturale originale. Proiectul a mobilizat peste 100 de voluntari, care au contribuit la recuperarea și refacerea locuinței.

„Casa Ilie Micu, aflată în trecut în satul Remuș din județul Giurgiu, face parte din zona veche Vlașca și prezintă specificul caselor tradiționale din această zonă. Ea a fost strămutată în orașul nostru, Măgurele, în urma unui proces în care s-au implicat peste 100 de voluntari și în parteneriat cu Consiliul Județean și cu Centrul Cultural. A fost reprodusă cu exactitate, în același fel. Este o casă tradițională cu două dormitoare, cu o cameră de zi, prispă și reproduce fidel tâmplăria și multe elemente care au fost salvate”, explică Ionuț Dinu, directorul Centrului Cultural al orașului Măgurele.

Reconstrucția a urmărit păstrarea identității locuinței, de la compartimentarea interioară până la materialele și elementele decorative care îi conferă autenticitate.

Dincolo de valoarea arhitecturală, proiectul a devenit și un exemplu de implicare comunitară, în care voluntarii au contribuit la transmiterea unei părți din patrimoniul rural către generațiile viitoare.

Cum arăta o gospodărie țărănească în urmă cu un secol. Tinda, camera de la drum și bucătăria de vară

Casa Ilie Micu păstrează o compartimentare întâlnită frecvent în gospodăriile țărănești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

Locuința era organizată în jurul unei tinde centrale, care făcea legătura între încăperile principale. Camerele aveau funcții bine definite, adaptate nevoilor familiei și ritmului vieții de la sat.

„Compartimentarea Casei Ilie Micu este întâlnită la majoritatea caselor țărănești din secolul al XIX-lea și începutul secolului XX și se regăsește în multe zone ale României: tinda, holul pe mijloc, două camere, în stânga și în dreapta, și o polată, o magazie în lateral. Casa a fost construită pe o structură de paiantă, din lemn de salcâm, cu împletitură de alun”, explică Ionuț Dinu.

Tinda era unul dintre cele mai importante spații ale gospodăriei. Aici se afla, de regulă, soba, iar încăperea era folosită pentru pregătirea hranei și pentru diferite activități casnice.

Celelalte camere reflectau atât necesitățile practice, cât și obiceiurile sociale ale vremii.

„În tindă, de obicei, se regăseau soba și ustensilele de bucătărie. Era zona unde se gătea. Aveam dormitorul mai bun, cum se numea pe vremuri, camera de la drum, și camera de zi, care era folosită pentru diverse treburi ale zilei, iar magazia, de multe ori, era folosită și ca bucătărie de vară”, precizează directorul Centrului Cultural.

Camera de la drum avea un rol aparte în gospodăriile tradiționale, fiind încăperea mai îngrijită, destinată adesea oaspeților sau momentelor importante din viața familiei.

Prin păstrarea acestei organizări, Casa Ilie Micu oferă astăzi o imagine concretă asupra modului în care trăiau familiile din satele românești în urmă cu aproape un secol.

Casa construită în 1929 cu banii obținuți dintr-un dar de nuntă

Dincolo de arhitectură, locuința are o poveste de familie care îi sporește valoarea sentimentală.

Casa i-a aparținut lui Ilie Micu, despre care Ionuț Dinu spune că s-a numărat printre primii telefoniști din România. Construcția a început în anul 1929, iar pentru ridicarea ei familia a folosit inclusiv un dar de nuntă primit de soția acestuia, Ana.

„Casa are o poveste aparte. A aparținut unuia dintre primii telefoniști din România, domnul Ilie Micu. A început construcția acestei case în 1929, cu salba de aur a soției, pe care o primise în dar la nuntă. Împreună cu copiii săi, a fost implicată toată familia. Au făcut o clacă tradițională, cum se făcea în acele vremuri. De acolo am păstrat și noi această tradiție. S-au implicat părinți, copii, vecini, inclusiv toată familia”, povestește Ionuț Dinu.

Ridicarea unei case era, în satul românesc, mai mult decât un proiect individual. Construirea locuinței presupunea adesea participarea rudelor și a vecinilor, care se ajutau reciproc prin clacă, o formă tradițională de muncă în comun.

Acest obicei a fost readus simbolic la viață și în timpul proiectului de la Măgurele, prin implicarea voluntarilor în salvarea casei.

Astfel, la aproape un secol distanță, locuința a fost reconstruită printr-un efort colectiv asemănător celui care a făcut posibilă ridicarea ei.

Legenda verighetei de aur pierdute în pereții casei

Una dintre cele mai interesante povești legate de Casa Ilie Micu este cea a verighetei pierdute de Ana, soția proprietarului, în timpul lucrărilor de construcție.

Potrivit legendei familiei, femeia participa la pregătirea amestecului de pământ și paie folosit pentru realizarea pereților, atunci când și-ar fi pierdut inelul de aur.

Bijuteria nu ar mai fi fost găsită, rămânând, potrivit poveștii, încorporată în pereții locuinței.

„Legenda spune în felul următor: în timp ce frământa pământul pentru casă, cu paie, Ana, soția domnului Ilie Micu, și-a pierdut verigheta, verigheta de aur, care a rămas ulterior în pereții casei”, relatează Ionuț Dinu.

Povestea verighetei a devenit parte a identității casei, o mărturie transmisă odată cu amintirea celor care au locuit aici.

Istoria familiei Micu are însă și un episod tragic. Cei doi soți au avut patru copii, iar unul dintre aceștia a murit la o vârstă fragedă, la scurt timp după finalizarea construcției.

„Au avut patru copii, iar la scurt timp după ce s-a terminat construcția acestei case, unul dintre copiii lor a murit la o vârstă destul de fragedă”, spune directorul Centrului Cultural.

În acest fel, Casa Ilie Micu păstrează nu doar memoria unei gospodării tradiționale, ci și povestea unei familii, cu bucuriile, eforturile și pierderile sale.

Uși care costau de peste patru ori salariul unui funcționar. Detaliile care arată valoarea casei

Unul dintre aspectele remarcabile ale locuinței îl reprezintă calitatea tâmplăriei și a decorațiunilor originale.

O parte importantă a elementelor de lemn a fost recuperată și restaurată, iar picturile decorative care împodobeau casa au fost, la rândul lor, salvate.

Potrivit lui Ionuț Dinu, lucrările originale au fost realizate de meșteri locali, ceea ce oferă casei și o valoare documentară pentru istoria meșteșugurilor din regiune.

„O bună parte din tâmplărie a fost salvată și restaurată. Foarte multe dintre picturile originale sunt restaurate și se află acum pe clădire. Acestea au fost pictate de un pictor din satul Remuș, nu se mai cunoaște însă numele acestuia, iar tâmplăria, ușile, au fost realizate într-un atelier de tâmplărie al fraților Revigan, din satul Oncești”, explică directorul Centrului Cultural.

Costurile acestor lucrări erau considerabile pentru perioada respectivă, ceea ce sugerează importanța pe care proprietarii o acordau calității construcției.

„Ca să vă faceți o idee care ar fi fost costurile la acea vreme, o simplă ușă de lemn realizată în acest fel costa în jur de 800 de lei, iar salariul unui funcționar era undeva la 180 de lei. Costurile erau semnificative”, subliniază Ionuț Dinu.

O singură ușă ar fi costat echivalentul a aproximativ 4,4 salarii, conform valorilor menționate de Ionuț Dinu.

Aceste detalii arată că locuința nu era doar un adăpost pentru familie, ci și rezultatul unei investiții importante, în care materialele, priceperea meșterilor și elementele decorative aveau un rol esențial.

O casă readusă la viață pentru copiii care nu au cunoscut satul de altădată

Reconstrucția Casei Ilie Micu la Măgurele a avut și un obiectiv educativ: apropierea noilor generații de tradițiile și de modul de viață al satului românesc.

Pentru mulți copii, vizitarea unei asemenea locuințe reprezintă prima întâlnire cu obiecte și spații care, în urmă cu câteva decenii, făceau parte din viața de zi cu zi a bunicilor și străbunicilor lor.

„Casa în sine a primit o nouă șansă la viață și comunitatea a primit-o cu foarte mare drag și cu mult interes. Copiii, în special, sunt cei care în ziua de astăzi nu mai au unde să vadă o casă tradițională. Foarte puține locuri mai există în care să găsești una într-o stare atât de bună. Pentru ei este ceva neîntâlnit”, spune Ionuț Dinu.

În jurul casei au fost organizate și ateliere prin care vizitatorii pot descoperi aspecte ale vieții tradiționale.

Experiența este cu atât mai puternică pentru cei mici, care au ocazia să vadă o sobă tradițională și să înțeleagă cum era încălzită o locuință înainte de apariția confortului modern.

„Noi, oamenii mai în vârstă, încă avem în amintiri aceste case, dar un copil, când vede o sobă, când vede un foc în sobă sau participă la diverse ateliere pe care le-am organizat noi, este un sentiment pe care nu pot să îl explic”, mărturisește directorul Centrului Cultural.

Pentru vârstnici, o întoarcere în copilărie. Pentru cei mici, descoperirea unei lumi necunoscute

Dacă pentru copii Casa Ilie Micu reprezintă o descoperire, pentru persoanele în vârstă vizitarea locuinței este adesea o întoarcere emoționantă în trecut.

Încăperile, soba, ușile din lemn și organizarea gospodăriei le amintesc de casele în care au copilărit, de bunici și de viața rurală din urmă cu câteva decenii.

„Un lucru pe care l-am mai văzut: oamenii în vârstă care au copilărit în astfel de case, în momentul în care intră, își aduc aminte de copilăria lor cu bucurie și vezi așa un sentiment de bucurie, o amintire plăcută pe fața lor”, povestește Ionuț Dinu.

Această reacție a vizitatorilor arată că valoarea unei case tradiționale depășește dimensiunea arhitecturală. Locuința devine un spațiu al memoriei colective, în care obiectele și încăperile păstrează legătura cu experiențele unor generații întregi.

Prin salvarea și reconstruirea Casei Ilie Micu, comunitatea din Măgurele a recuperat nu doar o clădire veche, ci și o parte din istoria cotidiană a satului românesc.

La aproape 100 de ani de la ridicarea sa, casa începută de Ilie Micu cu ajutorul familiei și al vecinilor continuă să adune oameni în jurul ei. Dacă în 1929 comunitatea se mobiliza pentru a construi o locuință, aproape un secol mai târziu, peste 100 de voluntari au contribuit la salvarea acesteia.

Iar povestea verighetei de aur, despre care se spune că a rămas ascunsă în pereți, continuă să însoțească destinul unei case care a supraviețuit timpului și a primit șansa de a fi cunoscută de noi generații.