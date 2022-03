Fostul premier Adrian Năstase l-a întâlnit pe Vladimir Putin în anul 2004, la Kremlin, iar amintirile legate de acele discuții au fost consemnate într-un ”Jurnal de prim-ministru” care prezintă, punctual, o întâlnire considerată ”istorică” la vremea respectivă.

Adrian Năstase a fost invitat de Marius Tucă la ediția specială ”Războiul din Ucraina”, transmisă LIVE de GÂNDUL, iar ex-premierul României a vorbit despre întâlnirea avută, în timpul mandatului său de premier, cu liderul de la Kremlin.

”A fost o întâlnire foarte bună. (…) Am discutat inclusiv problema tezaurului. (…) Chestiunea tezaurului se va rezolva cu Rusia, atunci când temperatura relațiilor cu Rusia va fi mai ridicată. Acum șansele sunt și mai mici decât acum două luni. A fost o discuție absolut normală și mai ales că veneam pe momentul în care fusese ratificat tratatul româno-rus. Și, mai mult, întâlnirea venea după ce România fusese acceptată în NATO”, a declarat Adrian Năstase în timpul emisiunii.

GÂNDUL prezintă, ÎN PREMIERĂ online, detalii neștiute de la întâlnirea dintre Adrian Năstase și Vladimir Putin, prezentând extrase din ”Jurnal de prim-ministru”, publicat doar în ediția tipărită a ”Q Magazine”.

27 iulie 2004. Adrian Năstase, premierul României, se află la Moscova, acolo unde urmează să se întâlnească, la ora 21.00, cu Vladimir Putin. Discuțiile au loc la Kremlin, iar Adrian Năstase își amintește că – până la ora stabilită – delegația României, din care făcea parte, printre alții, și Mircea Geoană, s-a plimbat prin curtea Kremlinului. La intrarea în palat, telefoanele mobile sunt lăsate la intrare, iar delegația condusă de Adrian Năstase este percheziționată.

”Omul de la Protocol” – scrie Adrian Năstase într-un ”Jurnal de prim-ministru” – întreabă ce cadou au adus din România. ”O icoană”, i se răspunde, în realitate fiind vorba despre o caricatură pe care Ștefan Popa-Popas i-a făcut-o lui Vladimir Putin. ”Omul de la Protocol” nu înțelege, cu siguranță, de ce o caricatură este etichetată drept icoană, își amintește Adrian Năstase, apoi urmează 10 minute de așteptare.

”Dacă nu ar vorbi cu mine, aș spune că vorbește în șoaptă”

Sosește Vladimir Putin, iar discuțiile pot începe. Liderul de la Kremlin apreciază relațiile bilaterale dintre România și Rusia, spune că ”se dezvoltă bine”, iar ”climatul este bun”.

Vladimir Putin: Bună ziua, domnule Prim-ministru, stimați colegi! Permiteți-mi să vă salut călduros. Suntem foarte bucuroși de venirea dumneavoastră. În ultimii ani, relațiile dintre țările noastre se dezvoltă și se dezvoltă bine. Noi simțim acest lucru. Noi simțim că se aplică prevederile Tratatului de bază pe care l-am semnat cu ceva timp în urmă. Volumul schimburilor de mărfuri dintre țările noastre crește. Cunosc că ați examinat în amănunt relațiile economice cu domnul Fradkov, Președintele Guvernului Rusiei. De asemenea, știu că sunt probleme care, practic, constau în faptul că noi trebuie să îmbunătățim structura acestui schimb de mărfuri. Dar, în ansamblu, climatul este bun, există perspective de dezvoltare. Despre acest lucru ne spun și întreprinzătorii noștri, care lucrează cu succes pe piața românească.

Adrian Năstase, fost premier al României în perioada 2001 – 2004, își amintește că tonul vocii lui Putin era unul fascinant. ”Dacă nu ar vorbi cu mine, aș spune că vorbește în șoaptă, dar, oricât ar șopti, ceea ce spune are o greutate specifică a cuvintelor”, scrie ex-premierul României în ”Jurnalul de prim-ministru” publicat în ”Q Magazine”, etichetându-l pe Putin drept unul dintre marii ”Țari ai Rusiei”.

Adrian Năstase își prezintă mesajul de început în fața lui Vladimir Putin, presa fiind încă prezentă în salonul unde au loc discuțiile. Fostul premier își amintește că se întreba, în acele momente, dacă președintele Rusiei va permite reprezentanților presei să rămână în sală pe tot parcursul discuțiilor, ceea ce ar fi fost ”original” (n.red. – reprzentanții presei au fost invitați să părăsească sala după alte câteva minute).

Sunt perspective îmbucurătoare în ceea ce privește relațiile dintre Rusia și România, după semnarea Tratatului de bază, procesul de normalizare a relațiilor a intrat într-o etapă nouă.

”Sperăm ca exporturile României în Rusia să crească și ca investițiile rusești, în România, să crească”, spune Adrian Năstase, menționând că există premise pentru un parteneriat cu Rusia. În transcriptul oficial al Kremlinului s-a precizat ”parteneriat consolidat”, își mai amintește Adrian Năstase.

Vizita la Moscova este considerată ”o bună ocazie de relansare politică, economică și culturală a relațiilor bilaterale”.

Vladimir Putin, despre cazul ”Ilașcu”: ”Nu e nici el fără greșeală”

Vladimir Putin califică drept ”mărunțișuri” problemele care trebuie depășite în relațiile bilaterale dintre Rusia și România, dând ca exemplu ”condițiile de ședere pentru oamenii de afaceri din Rusia” și concluzionând că ”nu există un climat tocmai favorabil pentru ei în România”. De asemenea, își exprimă speranța că și ”la privatizare condițiile de adjudecare vor fi egale”. În plan tehnico-militar, ”nu este niciun impediment pentru pregătirea spre semnare a Acordului de colaborare în domeniul militar”, mai spune Vladimir Putin.

În același timp, este ridicată și problema pregătirii pentru încheierea Acordurilor de licență. ”Vladimir Putin a discutat cu președintele Ion Iliescu despre aceasta. Au fost de acord, dar nu se constată niciun avans. În Rusia, inventatorii, cât și partenerii comerciali au arătat flexibilitate, dar e nevoie să se avanseze”, își amintește Adrian Năstase.

Este adus în discuție cazul ”Ilașcu” de la Strasbourg (n.red. – patriotul român Ilie Ilașcu – unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia – 1988-1992; deținut politic al regimului de la Tiraspol – 1992-2001 -, condamnat la moarte, în 1993, de către o instanță neconstituțională subordonată politic Moscovei). Vladimir Putin spune că, ”la vremea respectivă, au fost rugați să ajute sau să facă tot ce se poate ca să îl elibereze pe Ilașcu. Între timp, am fost sancționați și cum să interpretăm asta? Voronin, la timpul respectiv, mi-a solicitat să facem presiuni și a fost eliberat, iar rezultatul a fost această hotărâre la Strasbourg”.

Vladimir Putin: La începutul anilor `90 au fost ani grei și această persoană e dovedită că a participat la omorârea de oameni nevinovați. Nu e nici el fără greșeală. Sper că acesta este un episod care se va termina odată și-odată și nu va mai umbri relația dintre țările noastre.

Vladimir Putin ”subliniază cu creionul cuvinte, expresii, într-un fel foarte aplicat”

Ulterior, Vladimir Putin îi urează succes în alegeri lui Adrian Năstase, după ce primește confirmarea că va candida, iar acesta îi transmite lui Putin ”La mulți ani” cu ocazia zilei de ”Sfântul Vladimir”, sărbătorită chiar a doua zi în Rusia.

Premierul României precizează că a adus și un cadou, caricatura semnată de Ștefan Popa-Popas, apoi îi înmânează lui Putin și mesajul transmis de Ion Iliescu, președintele României, dar și o scrisoare prin care Vladimir Putin este invitat în România.

În timp ce citește notele primite, Putin ”subliniază cu creionul cuvinte, expresii, într-un fel foarte aplicat, așa cum face și Ion Iliescu atunci când citește un document. Pune, din când în când, semne pe marginea textului, niște X-uri sau plus-uri. Apoi niște semne de întrebare”, dezvăluie Adrian Năstase, iar jurnalista Floriana Jucan consemnează toate aceste amintiri într-un număr special al ”Q Magazine”.

Adrian Năstase: Avem o presiune foarte mare din partea Ucrainei, dar am trecut de asta și am rezolvat ce era mai important. În problema relației cu Ucraina, cer sprijinul de recuperare a datoriei legată de combinatul de la Krivoi Rog, de 93 miliarde ruble, creanță care circulă între Ucraina și Rusia, deși am fi dorit să o transformăm în echipamente energetice.

În continuare, Adrian Năstase îl roagă pe Vladimir Putin să examineze această chestiune, ”să vedem ce poate fi rezolvat”.

Un Vladimir Putin ”malițios”

În timpul întâlnirii pe care a avut-o cu Vladimir Putin la Kremlin, Adrian Năstase a ridicat și ”două subiecte mai delicate”. Înainte de acest moment, se vede obligat să ia o pauză, fiindcă Putin este ”contrariat” de subiectul ”Krivoi Rog”.

”Fie abia acum îl află, fie le cere socoteală colaboratorilor că tema nu est închisă – încerc să cred că ar fi cea de-a doua variantă. (…) În fine, după ce se convinge că e ceva în neregulă cu acest Krivoi Rog, redevine atent”, scrie Adrian Năstase în ”Jurnal de prim-ministru”.

Construcția uzinei de la Krivoi Rog a început în anul 1983. La acea vreme existau Uniunea Sovietică și Consiliul de Ajutor Economic Reciproc – CAER) -, iar țările implicate au fost Republica Democrată Germană, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România. În 1990, lucrările erau realizate în proporție de 70%, dar au fost oprite, iar în anul 1998 investiția a intrat în conservare. După destrămarea Uniunii Sovietice, în această Convenție au rămas Ucraina – cotă de participare de 56,8% -, România – 27% – și Slovacia – 18,2%.

Premierul de atunci al României îi spune lui Putin că, la nivel de comunicare între Rusia și România, aceasta s-a făcut ”mai degrabă, prin intermediul lui Voronin, a fost afectată de Voronin”. Adrian Năstase este de părere că această comunicare și relațiile bilaterale dintre Rusia și România ar trebui să fie ”directe”.

”Noi nu avem probleme cu Moldova, cu Transnistria, nici cu granițele, așa cum are impresia Voronin. Avem problemele noastre suficiente, ne ajung”, îi transmite Năstase lui Putin.

Cel de-al doilea subiect ”delicat” este cazul ”Ilașcu”, iar Adrian Năstase îi spune lui Putin că știe toate amănuntele, fiindcă a fost minstru de Externe în perioada 1990-1991.

Adrian Năstase: România a intervenit ca terț în cazul Ilașcu și era firesc, pentru că Ilașcu și încă unul din grupul său sunt cetățeni români.

Vladimir Putin (malițios): Da, și pe deasupra a mai primit și ”Steaua României”!

”În luna iulie, am efectuat o vizită oficială în Rusia (in 27 iulie) – unde am avut o întâlnire cu președintele Vladimir Putin. Menționez faptul că, după semnarea și ratificarea Tratatului de bază cu Rusia, în 2003 exporturile românești în Rusia s-au dublat în 2004 și au crescut de patru ori în 2005. În aceeași lună (în 28 iulie 2005), am participat, în Austria, la reuniunea șefilor de guvern din Europa de Sud-Est și atunci – în iulie 2004 – eram tot în pre-campanie pentru prezidențiale (și pentru parlamentare), dar am considerat că prioritară trebuie să fie consolidarea obiectivelor fundamentale asumate de guvern, dar și de partidele politice – integrarea în NATO, aderarea la UE și consolidarea relațiilor cu vecinii României”, scria Adrian Năstase, pe blogul personal, la 10 ani după întâlnirea pe care a avut-o cu Vladimir Putin la Kremlin.

