Ce deficiențe MAJORE au descoperit inspectorii ISC la Planșeul Unirii și ce a condus la degradările de la această structură

Mai multe elemente au condus la degradările majore ale Planșeului Unirii, structură care se află în prezent în refacere totală. Ce au descoperit inspectorii ISC înainte de demolarea structurii.

„Ca urmare a imposibilității accesului la principalele elemente ale Planșeului pentru întreținere și reparații, lipsa totală a lucrărilor de întreținere a planșeului, umiditate extremă dată de ridicarea permanentă a nivelului apei până la nivelul suprastructurii, absența unor curenți de aer pe direcție longitudinală (construcția era complet închisa la capătul aval) au condus la o multitudine de degradări: armături corodate, beton exfoliat, reduceri de secțiune, vegetație acvatică pe fața betonului, și defecte văzute la riglele cadrelor”, spun specialiștii ISC.

ISC supervizează calitatea lucrărilor la Planșeul Unirii. Proiectul este în grafic

De altfel, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) supervizează calitatea lucrărilor de refacere a Planșeului Unirii. Inspectorii vizitează periodic șantierul din centrul Bucureștiului.

Specialiștii ISC vizitează periodic și în faze determinante șantierul de la Planșeul Unirii – structură consolidată și reabilitată de Primăria Sectorului 4.

Practic, inginerii ISC supervizează calitatea lucrărilor la structura de beton din Piața Unirii. „ISC susține acest proiect atât de important pentru București și este alături de autoritatea locală care este implicată în refacerea Planșeului, respectiv Primăria Sectorului 4”, spun reprezentanții ISC.