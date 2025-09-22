Prima pagină » Diverse » Planșeul Unirii: Ce a recomandat ISC pentru refacerea acestei structuri vitale din București

Planșeul Unirii: Ce a recomandat ISC pentru refacerea acestei structuri vitale din București

22 sept. 2025, 14:13, Diverse
Planșeul Unirii: Ce a recomandat ISC pentru refacerea acestei structuri vitale din București
Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a făcut mai multe recomandări autorităților din București care se ocupă de refacerea Planșeului. Printre măsuri, specialiștii ISC au propus refacerea totală a tuturor stâlpilor și a grinzilor de susținere.

Obiectivul se află în intravilanul Municipiului București, în zona Piața Unirii și acoperă albia râului Dâmbovița, între străzile Căldărari și fostul pod Șerban Vodă (înglobat în planșeu). Planșeul se învecinează la nord cu stația de metrou Unirii 2, aparținând magistralei 2 de metrou și la sud cu liniile magistralei 1 de metrou (stația de metrou Unirii 1). Spre est, în paralel cu magistrala 2 de metrou este amplasat și pasajul rutier care supratraversează râul Dâmbovița și leagă bulevardul I.C. Brătianu cu bulevardul Dimitrie Cantemir. Între stațiile de metrou Unirii 1 și Unirii 2 râul Dâmbovița este subtraversat de pasajul pietonal subteran care asigură legătura între cele două stații.

Planșeul peste Dâmbovița, construit în anul 1937, a fost gândit ca un sistem de acoperire cu grosimi diferite, ce pleacă de Ia 1.2m până la 2m și este format din structuri din beton, umpluturi din resturi folosite Ia construcții, canivouri pentru diferite rețele, structuri rutiere precum și pământ vegetal și vegetație.

În zona de intervenție, zona Piața Unirii sunt localizate cele 2 magistrale de metrou dispuse astfel:

  • Începând de la cota -40m, se regăsesc structurile aferente celor două magistrale de metrou, care au în componență, atât galeriile pe care se circulă, precum și galerii de serviciu, pasaj pietonal între cele 2 magistrale, și totodată canale de ventilație.
  • Deasupra magistralelor de metrou există caseta de sub râul Dâmbovița, cu rol de preluare a apelor menajere și care este întâlnită pe tot cursul râului.

„În urma vizitelor făcute de inspectorii ISC s-au constatat deficiențe majore”

Zona de intervenție asupra acestui planșeu a fost stabilita de către experții tehnici, cuprinzând suprafața extinsă față de acesta cu 10 m de-o parte și de alta, intervenind și asupra fântânilor din zona respectivă.

Înainte ca planșeul sa fie construit, tranzitul în zonă era asigurat de către două poduri (Șerban Vodă, Coșbuc), care în momentul de față sunt înglobate în planșeu și care sunt propuse pentru demolare ca urmare a adresei Apelor Române.

„În urma vizitelor făcute de inspectorii ISC s-au constatat deficiențe majore, nu doar ale structurii planșeului, ci și ale malurilor râului Dâmbovița. În acest sens, s-au propus măsuri de consolidare a acestora cât și de refacere totală a stâlpilor de susținere și a tuturor grinzilor aferente acestei construcții”, au transmis reprezentanții ISC.

