FOTO / Dezvăluirile INTIME ale Monicăi Tatoiu. ”Întotdeauna am fost fascinată de sex”

Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a făcut dezvăluiri intime la un podcast. ”Întotdeauna am fost fascinată de sex” , a afirmat aceasta.



Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună cu care are un băiat, Victor. Monica Tatoiu a mai avut o căsnicie cu Radu Stoenescu.

Invitată la podcastul ”Viața în pași de dans”, realizat de Oana Ioniță, Monica Tatoiu a împărtășit din experiența sa de viață și a făcut și câteva dezvăluiri din intimitate.

Dezvăluirile intime ale Monicăi Tatoiu. ”Am o formă de imaginaţie bolnăvicioasă când e vorba de plăceri”

”Sunt hedonistă rău de tot, întotdeauna am fost fascinată de sex, pentru că eram urâtă. Am o formă de imaginaţie bolnăvicioasă când e vorba de plăceri, noroc că Tătuţu drăguţul m-a legat de Tatoiu. Cred că aş fi fost o cu**ă foarte creativă, cred că aş fi putut să deschid un bordel. La un moment dat, am ajuns într-un loc în care puteam să fac stânga-dreapta foarte uşor. M-a ferit Dumnezeu, mi-a trecut glonţul pe la ureche”, a mărturisit Monica Tatoiu, potrivit okmagazine.ro.

„Eu am fost un copil urât, o fată pe care băieţii n-o cultivau în perioada de tinereţe, când vrei să fii iubită. Cred că trebuia să fiu băiat, că n-am avut sâni, n-am avut forme, nu sunt calină, nu… Şi am fost întotdeauna prietena băieţilor şi confidenta băieţilor, nu iubita băieţilor până la vreo 17 ani. Şi atunci mi-am dat seama că să excelez unde pot, şi atunci i-am dominat intelectual”, a mai declarat femeia de afaceri.

Monica Tatoiu a vorbit și despre relația cu soțul său:

„Sunt de 41 de ani cu Victor, schiem şi dansăm. Ele cu samba, rumba… Deci aşa ne-am cunoscut noi, pe pârtie la Poiana Braşov, cu fumatul, cu schiatul şi seara la discoteca de la Teleferic. Mie îmi plac dansurile latino-americane, dansurile alea care sunt preludiul sexual. Cred că dansul m-a ajutat să-mi cimentez relaţia. A fost dragoste la prima vedere, ne-am plăcut amândoi. Când m-a luat în braţe şi am dansat… Erau melodiile din ’83, cu rock’n’roll, am dansat şi pe mese, şi pe sub mese, dar în principal Buena Vista Social Club. (…) În noaptea aceea când m-a luat în braţe, am ştiut atunci, m-am lăsat condusă de el şi am făcut o pereche că s-a făcut gol în jurul nostru. Eu, care nu am ştiut să dansez. Noi, când ne sculam de pe scaun, plecau oamenii de pe ring, pentru că Victor şi cu mine, şi-acum închid ochii şi văd filmul, eram o singură persoană, nu două. (…) acă vrei să-ţi alegi bărbatul… Dansul este altceva, dincolo de minte. Dacă dansezi cu el şi totul curge, ăla e. (…) Noi, când ne certam, puneam muzică şi dansam. Dansul vindecă şi, în general, femeia trebuie să-l lase să o conducă”.