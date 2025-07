H.D. Hartmann: „90% dintre utilizatorii telegram din România au IP-uri OFICIALE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre conturile false de pe Telegram. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre conturile false de pe Telegram. Analistul susține că multe dintre conturile de pe Telegramul românesc sunt false. Acesta menționează că în spatele conturilor se află IP-uri ale funcționarilor publici. Hartmann susține că oficialii români își culeg informația de pe Telegram și nu din surse oficiale, România neprimind informații de la surse externe. Jurnalistul a menționat și că Rusia, dacă ar fi să meargă la masa negocierilor, nu ar avea cu cine să negocieze.

„Cine se uită pe Telegram? Că de acolo își iau ei băieții informațiile, pentru că aici nu mai e voie. Nici măcar… Știi că nici Agerpres-ul, nici Rompres-ul, nici Comuni-pressul. Nimeni nu mai dă în România informații reale despre conflictul dintre Ucraina și Rusia. Tu trebuie să te duci pe Telegram. Eu nu mă duc pe Telegram, mă duc pe NATO News. La ceea ce ei nu au acces. Dar noi știm că 90% din utilizatorii din România de pe Telegram știi ce IP-uri au? .edu, .mapn, .mae. Asta știi ce înseamnă? IP-urile cu punctele astea sunt alea oficiale. 90% sunt oficiali sub nume false. Da când te duci IP, îți dai seama că se uită băieții, că ei n-au nicio informație reală primită. Nu le dau nimic ucraineni. Ucraineni spun că au ajuns la Moscova deja, că au intrat în sala tronului. Lasă-mă în pace. Așa, bun, și să-mi declari că Rusia nu vrea pace când noi am intrat în a 8-a lună. Atenție ca să se înțeleagă și o dau în premieră. Suntem în a 8-a lună de război în ultimii 3 ani în care Rusia nu a fost oprită o zi, un singur metru. Deci această bipolaritate, în care spui sprijinim poziția Americii, care nu mai știm care e, că ăla a spus-o, gata, lucrurile au scăpat de sub control. Și după aia spui că Rusia trebuie să vină la masa negocierilor. Păi cu cine să negocieze?”, a explicat profilerul.