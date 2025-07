H. D. Hartmann: „Follow, share și like nu fac parte din dicționarul limbii române”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a discutat, într-un ton drastic, despre modul în care influențele internaționale pot interveni asupra identității culturale a României, în scopul alinierii la o presupusă agendă europeană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H. D. Hartmann acuză de ipocrizie Guvernul și prim-ministrul, care vin cu măsuri de austeritate în scopul reducerii deficitului bugetar al României, în condițiile în care băncile și marile case de pariuri și jocuri de noroc sunt slab taxate, ajungându-se ca tot cetățenii cu venituri mici să scoată bani din buzunar.

„Deci, în această lume post-adevăr, în care exact predecesorul lui Bolojan îmi spune că el a avut creștere economică, că el a avut aia, aia și aia și că acum, dintr-o dată, nu ne mai putem plăti salariile și pensiile, eu pe cine să cred? Pe ăla care a fost prim-ministru și n-a știut cum să dea la popor? Sau pe ăsta care ia de la popor? Dar dă la bănci, dă la jocurile de noroc, dă pe la toți. Vrea să ne taie absolut tot. Am înțeles că vine un al doilea pachet de reforme. Și am înțeles că se pregătește să taie, s-ar putea să nu fie informația verificată, nu vreau să dau fake news, dar am înțeles că vrea să reducă investițiile.”

Invitatul continuă prin a comenta, într-un ton ironic, noile reglementări ale Consiliului Național al Audiovizualului, acuzând instituția de acțiuni propagandistice în scopul aplicării unei agende străine. Hartmann susține că, prin noile prevederi, se încearcă, spune el, impunerea unei directive venite de la Bruxelles, prin care ar avea loc înlocuirea lexicului românesc cu expresii în limba engleză.

„În noul cod CNA ni se interzice să folosim cuvinte care nu sunt în dicționarul limbii române. Păi, este ăsta. Și o frază este formată. O frază propagandistică. Și o carte poate fi follow, share și like. Atenționez CNA-ul, pe domnul Juncan, care a semnat noul cod. Follow, share și like nu fac parte din dicționarul limbii române. Tu realizezi că CNA-ul va obliga televiziunile să dea mesaje propagandistice. Apropo, e unul acolo superb, în care va spune, zice, numai în societăți democratice se apără drepturile omului și ale câinelui verde și ale ursului galben. Dar acolo, despre carte, citești o carte e un mesaj propagandist. Nu știu, plătește statul pentru aceste mesaje? CNA-ul? Juncan? Cine plătește? Că sunt secunde acolo. O televiziune este o instituție comercială. Face bani din propaganda statului român, a lui CNA, și spune, și la ele poți să dai follow, share și like. Atenționezi CNA că aceste trei cuvinte nu fac parte din limba română. Și mai atenționezi CNA că nu există țară în lume, țară, că e Coreea de Nord, că este Uniunea Sovietică, că este Imperiul Sovietic de limbă bruselează, că este Imperiul Sovietic de pe Marte sau că este Imperiul Sovietic al Jupiterionilor, în care limba națională să fie falsificată. Nu se folosesc în publicitățile de stat din Statele Unite. Nici nu există, de altfel, este o invenție comunistă a Bruxelles-ului, care are multe invenții comuniste. Nu există în limba engleză niciun fel de cuvânt străin. Publicitățile sunt în limba engleză americană, fără intersecții de spaniolă. E a doua limbă în America. A treia limbă, mi se pare, dacă nu mă înșel, era, la un moment dat, japoneza. Acum e chineza. Nimeni nu citește jumate în engleză. Nu e voie ca organizația statului român să oblige o televiziune să dea un titlu în limba română și un subtitlu în limba engleză.”