H. D. Hartmann: „PSD avea o singură șansă – să se retragă de la putere”

Singura modalitate prin care PSD putea demonstra electoratului legitimitatea necesară pentru a câștiga simpatia populară, afirmă invitatul, ar fi fost retragerea de la guvernare în urma anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut. Acest gest, adaugă Hartmann, ar fi ajutat la reconstrucția imaginii PSD ca partid de stânga, care are ca scop lupta în favoarea cetățeanului de rând și nu a intereselor străine.

„PSD-ul avea o singură șansă. După măcelul care a avut loc în noiembrie, anul trecut, decembrie, până în lovitura de forță care a fost dată pe 6 decembrie, PSD-ul avea o singură șansă. Premierul României, în acel moment, președintele PSD, Marcel Ciolacu, trebuia să anunțe, noi ne dăm demisia. Noi n-am văzut niciun fel de furt de alegeri, n-am văzut niciun fel de bot rus. Nu ne-ați dat dovezile, noi plecăm. Și se retrăgeau efectiv de la putere. Și îl lăsau pe Iohannis să facă ce vrea el. Aveau o șansă, acest tip de atitudine unică, nu numai de a spune poporului român, noi chiar nu credem, nu suntem chiar proști să avem prim-ministru candidat la președinție și să vină rușii pe sub nasul nostru. Noi organizăm alegerile. Noi, guvernul condus de minim Marcel Ciolacu. Și noi, pe sub nasul nostru, fraieri, cu serviciile lângă noi și cu președintele lângă noi, ne-am trezit, dintr-o dată, că au venit rușii în trei zile. Așa a zis unul Enache, care vrea 38.000 de euro în plus că este la pensie de la CCR. Și acest partid a pierdut șansa unică, istorică, de a se reconstrui, de a se redefini ca un partid al poporului român, nu al forțelor șoroșiste, așa cum este PNL-ul, așa cum este USR-ul, așa cum este UDMR-ul și așa cum sunt minoritățile naționale. Partidul și-a pierdut șansa reală, istorică, de a se redefini ca un partid de stânga și de a se reconstrui. Să renască chiar, până la urmă. În acest moment, România nu mai are partid politic. PSD nu mai este partid politic. Este un instrument folosit cinic, ca întotdeauna, de către forțele șoroșiste, care l-au pus pe Nicu Șordan și l-au pus pe Ilie Bolojan și va fi folosit până când nu va mai rămâne nimic din el. Va fi stors de orice fel de vlagă, până când, la viitoarele alegeri, când vor avea loc, peste 5 ani, 10 ani, o să ne spună cum vin ei, rușii, și ne fură legile.”