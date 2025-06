Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a discutat despre poziția actuală a Statelor Unite în războiul dintre Rusia și Ucraina, subliniind că liderii americani și-au pierdut interesul de a se mai implica activ în conflict. Principalul motiv fiind lipsa influenței și a oportunităților economice pe care acest război le-ar putea reprezenta pentru SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H. D. Hartmann susține că președintele Donald Trump și-a exprimat foarte clar intenția de a se ține departe, de acum înainte, de conflictul dintre Rusia și Ucraina. De asemenea, el a subliniat că, atât la recentul summit NATO de la Haga, cât și la revenirea celor trei lideri americani prezenți la întâlnire, a fost transmis mesajul că situația din regiune a scăpat de sub control. Invitatul susține că această figură de stil are rolul de a transmite faptul că Statele Unite au renunțat să se mai implice activ în acest război.

„Dacă este interesul american să fie pace, eu cred că, de trei săptămâni, președintele Trump a dovedit cu vârf și indesat că nu-l mai interesează niciun fel de negociere cu Ucraina. De altfel, declarațiile atât ale lui, cât și ale lui Witcov și Rubio, atât la întâlnirea NATO care a avut loc la Haga, cât și la revenirea în Statele Unite, fac referire la următoarea definiție, și aici se pare că președintele român și membrii CASAT n-au fost atenți, lucrurile au scăpat de sub control. Aceasta este fraza-definiție pe care o dau toți cei trei. Deci, în momentul în care șeful statului american spune lucrurile au scăpat de sub control, el, de fapt, îmi transmite că nu mai este interesat, că le-a lăsat să meargă așa și că, de fapt, vrea să meargă în continuare astfel.”

Cu atât mai mult, dat fiind lipsa relațiilor comerciale semnificative între cele două țări, Statele Unite nu se află într-o poziție din care să poată exercita presiuni economice asupra Rusiei pentru a obține încetarea conflictului. Hartmann critica lispa de strategie si strategia a lidrielor europene, imn ingtelegrtea contextului, si lipsa de autoritate a sua in cauzl de fata.

„La un moment dat, în prea mare inteligență, la Haga, am citit raportul discuției. Trump a fost obligat să stea cu șeful Cehiei, care a fost și șeful consiliului politic de prognoză politică al NATO. Acesta este tot povestea lui Trump, în numele Europei, despre cum trebuie să pocnească Rusia, iar Trump îi povestea cum a adus China la masa negocierilor. Spunea, am ridicat tarifele chineze. La care cehul, în prea mare îndeplinire a inteligenței europene, îi spune, păi, faceți la fel și cu Rusia? Trump răspunde, dar n-am de gând să fac asta cu Rusia, eu n-am relații economice cu Rusia. Noi avem 10 miliarde în total, iar cu China am 4 trilioane. Ăla îl simte când îi ridic taxele, dar ce să simtă celălalt? Atâta analfabetism la așa ziși lideri, care vor banane și blugi… De la președintele Macron până la ultimul analfabet din CASAT-ul României, să nu-ți dai seama că între SUA și Rusia nu există relații economice atât de importante și de mari încât să conteze războiul tarifelor?”