H.D. Hartmann: „Al doilea pachet de măsuri fiscale va fi mai DUR decât primul. Apoi va veni și al treilea. Vor distruge economia României”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a lansat acuzații vehemente la adresa administrației Bolojan și a politicilor fiscale și militare promovate de actualul Guvern. Acesta a criticat programul de austeritate în paralel cu alocarea unor fonduri uriașe pentru armament. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Hartmann a început prin a ironiza „cerșetorii de bani ai statului”, un termen prin care desemnează artiștii și intelectualii apropiați de Nicușor Dan și pe care îi acuză că ignoră realitatea economică a țării. Acesta a criticat dur pachetul de reduceri bugetare pregătit de Ilie Bolojan și îl consideră ca fiind distructiv pentru economia națională.

„Nicușoriștii nu realizează că sunt cerșetori de bani ai statului, uită să se uite exact la păcatele pe care le folosesc ca acuze la adresa fostelor guverne. De unde au avut bani? Orice stat cheltuie mai mult decât produce. Franța are deficit, Statele Unite au deficit. Doresc să îi întreb pe acești indivizi și pe Bolojan ce are de gând să facă, să oprească dezvoltarea României? El a început cu un program foarte urât de reduceri de cheltuieli, dar el anunță deja un al doilea pachet, care va fi mai dur decât primul. Apoi vine și al treilea. Ce facem? Distrugem România pentru că vrea Uniunea Europeană deficit mic în România ca să dăm noi banii Ucrainei?”

Hartmann a scos în evidență sumele uriașe de bani cheltuite de România pe sistemele antiaeriene achiziționate de la americani și francezi, punând sub semnul întrebării eficiența acestora și scopul real al acestor achiziții în contextul austerității interne.

„Câte miliarde s-au anunțat numai într-o săptămână pentru Ucraina? 2 miliarde! Să cumpărăm rachete care să apere rachete? Noi am cumpărat Patriot, care ni s-au vândut ca cele mai tari rachete din lume. Și acum mai dăm încă 2 miliarde pentru rachete antiaeriene, să le apere pe celelalte rachete. Deci am dat 2 miliarde la americani să apere sistemul Patriot, am dat 2 miliarde la francezi, de unde recuperează banii ăștia?”