H.D. Hartmann: „Drepturile românilor din Ucraina reprezintă o problemă de SECURITATE națională”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a criticat dur acțiunile diplomatului ucrainean și a evidențiat problemele grave legate de recunoașterea bisericii ortodoxe ucrainene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Hartmann a declarat că nici statul ucrainean, nici cel român nu sunt state religioase și că recunoașterea între biserici nu poate fi decisă de guverne, ci exclusiv de biserici. El a calificat drept „tupeu obraznic” solicitarea ambasadorului Ucrainei de a cere României să recunoască o biserică politică folosită de regimul de la Kiev.

„Statul ucrainean nu este stat religios, statul român nu este stat religios. Recunoașterea între biserici nu o fac guvernele, nu o fac statele. O fac bisericile. Tupeul acesta obraznic, fără margini, al ambasadorului unui stat laic, cu constituție și cetățeni, nu are voie să ceară unei biserici dintr-o altă țară recunoașterea unei biserici politice, instrument de furt folosit de Zelenski, așa-numita Biserică Ortodoxă a Ucrainei. Statul român nu are de ce să se implice, iar ambasadorul unui alt stat nu are dreptul să dea ordine niciunei biserici din România, fie că e Biserică Ortodoxă, fie că e templu coral, fie că e Biserică Catolică. Nu are ce căuta un ambasador mincinos al Ucrainei, la București, să dea ordine Bisericii Ortodoxe Române.”