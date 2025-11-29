Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „ȚOIU ar trebui să nu-și mai arate dinții. Zici că te mușcă”

Alexandra Anton Marinescu
29 nov. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a comentat o declarație de-a Oanei Țoiu, care vorbește despre pedepse pentru eludarea sancțiunilor internaționale și despre „portițele geografice” ce ar permite criminalității ruse să acționeze la graniță. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nu i-a spus nimeni să nu își mai arate dinții?”

Cristoiu face o remarcă ironică legată de modul în care Oana Țoiu se exprimă în videoclipul prezentat. Observația lui este folosită pentru a spune că modul în care comunică un politician contează mult.

„Nu i-a spus nimeni să nu își mai arate dinții? Ea e simpatică câtă vreme nu își arată dinții. Eu mă uit la o femeie, mă auzi… nu sunt așa de tâmpit. Oi fi eu de 77 de ani. Și când își arată dinții și face așa, gata, zici că te mușcă. În rest, dacă ține gura închisă, acceptabil.”, spune Cristoiu.

Oana Țoiu bate câmpii

Publicistul a criticat apoi conținutul declarației, spunând că explicațiile sunt incoerente și că unele afirmații sunt pur și simplu absurde.

„Nu vezi că ea bate câmpii? Închidem portițele geografice… Păi ea spune o prostie. A zis că la graniță e criminalitatea rusă. Păi avem graniță cu Ucraina și cu Moldova, nu avem graniță cu Rusia. Nu înțeleg. E duioasă.”, afirmă invitatul.

Cele mai noi