VIDEO Florin Piersic Jr.: Între mine și tata există undeva o ruptură care nu poate fi niciodată cusută. Eu nu am avut o relație reală cu el”

În relația dintre Florin Piersic senior și Florin Piersic Jr. există o ruptură care nu poate fi niciodată cusută, a spus actorul Florin Piersic Jr, invitatul lui Marius Tucă, transmis live de Gândul.

Actorul Florin Piersic Jr. a povestit un episod consumat în timpul pandemiei de Covid-19 care l-ar marcat profund în relația cu tatăl său.

„Eu am avut în pandemie un spectacol la Zalău și am fost la cabană la el (Florin Piersic senior n.red) și am vrut să-i fac o surpriză. Când m-a văzut la poarta casei s-a blocat și a venit la mine și nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul (în semn de salut n.red), na .. pandemie. Asta cumva m-a șocat un pic, dar după aia, la un sfert de oră el stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță. El avea nevoie de un public. Lipsea și eu nu cred că pot fi

După asta am stat și m-am gândit: „mai.. nu-mi văd copilul de un an.. dar să-i miros părul.. să bag un nas în ceafa lui, să vorbesc cu el”, a declarat Florin Piersic Jr.

„Există undeva o ruptură care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum. Eu nu am avut o relație reală. Îmi pare rău că spun asta. E ok. Avem o relație corectă, dar nu profundă”, a precizat Florin Piersic Jr.

