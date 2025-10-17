Prima pagină » Evenimente » Energy Now – Politici europene în domeniul energiei și impactul lor asupra României

Energy Now – Politici europene în domeniul energiei și impactul lor asupra României

17 oct. 2025, 16:14, Evenimente
Energy Now – Politici europene în domeniul energiei și impactul lor asupra României

Proiect Europa Connect, powered by Gândul

Proiectul “EUROPA CONNECT” vizează o promovare și cunoaștere îmbunătățită a politicilor și tendințelor europene de către decidenții de la București și o înțelegere mai profundă la Bruxelles a realităților și nevoilor României. Conceptul general include monitorizarea permanentă a inițiativelor europene, furnizarea unui flux de știri europene relevante prin platforma Gandul.ro, comunicarea prin intermediul unui newsletter direcționat către decidenți, elaborarea unui raport privind politicile și trendurile europene și organizarea anuală a evenimentelor atât în București, cât și la Bruxelles, cu participarea partenerilor și publicarea policy paper-ului. Domeniile cheie abordate sunt sănătatea, energia, industria, băncile și dezvoltatorii imobiliari.

Context

În contextul eforturilor de reducere a efectelor schimbărilor climatice, Europa are nevoie de o nouă strategie de creștere, care să transforme Uniunea într-o economie modernă competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care până în 2050, vom ajunge să nu mai emitem gaze cu efect de seră.

Politicile Uniunii Europene trebuie să asigure o energie curată, competitivă ca preț si sigură din punct de vedere al aprovizionării.

România are câteva obiective majore în raport cu instituțiile Uniunii Europene: să investească în continuare bani europeni în modernizarea producției, transportului și distribuției de electricitate și gaz, să găsească sprijin pentru proiectele nucleare, să valorifice potențialul gazului natural din producția onshore și din Marea Neagră și să convingă țările UE să își crească capacitatea de interconectare pentru a construi o veritabilă Uniune Europeană a energiei.

Teme de discuție

– Implementarea legislației adoptate în perioada 2019-2024 (Pachetul Fit for 55, Revizuirea pieței europene de electricitate (EMD), Net Zero Industry Act, Emisiile de metan)
– Inițiative CCS/CCUS
– Clean Industrial Deal
– Investiții în infrastructura din România din Fondul de modernizare
– PCIS, RRF (PNRR)
– Strategii privind asigurarea unui preț competitiv la energie în România și în UE

Eveniment Strasbourg

Dialog intre reprezentanții industriei din România și oficiali Comisia Europeana, europarlamentari-cheie din Comisiile ITRE, ENVI

Data: 21 OCTOMBRIE 2025

Cuvânt introductiv – Dan Nica, coordonator SD, Comisia ITRE

Keynote speakers

Dr. Christian Ehler, coordonator PPE, Comisia ITRE

Ditte Juul Jørgensen, Director General DG Ener

Prezentări ale perspectivei companiilor românești privind politicile de energie ale UE

Dezbatere moderată de Cristian Bușoi, secretar de stat, fost președinte ITRE

Parteneri

  • Hidroelectrica
  • PPC
  • Nuclearelectrica
  • Romgaz
  • Electrica
  • Transgaz
  • Translectrica
  • Adrem

Citește și

EVENIMENT LIVE VIDEO. APOGEUL Hramului Sfânta Parascheva la Iași. 30.000 de pelerini au participat la Liturghia în cinstea celei mai iubite sfinte din România. Coada se întinde pe 4 kilometri, încă 18.000 de credincioși așteaptă să se închine
17:09, 14 Oct 2025
VIDEO. APOGEUL Hramului Sfânta Parascheva la Iași. 30.000 de pelerini au participat la Liturghia în cinstea celei mai iubite sfinte din România. Coada se întinde pe 4 kilometri, încă 18.000 de credincioși așteaptă să se închine
EVENIMENT Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”
13:57, 14 Oct 2025
Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”
EVENIMENT Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a
13:51, 12 Oct 2025
Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a
EVENIMENT Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la tragedia COLECTIV. În România, corupția ucide în continuare
18:46, 11 Oct 2025
Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la tragedia COLECTIV. În România, corupția ucide în continuare
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Digi24
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Cum se vor desfășura cursurile după ce liceul ,,Dimitrie Bolintineanu” a fost afectat de explozia blocului din Rahova! 15 copii au fost răniți în urma deflagrației
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Carmen de la Sălciua, pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Poezia scrisă în limbi artificiale sau dispărute. Cum sună versurile în esperanto, toki pona sau în limbile inventate de scriitori?
EXTERNE Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului
17:16
Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului
ACTUALITATE Țara arde, Bolojan vrea alegeri la finalul lui noiembrie sau început de decembrie
17:11
Țara arde, Bolojan vrea alegeri la finalul lui noiembrie sau început de decembrie
IMOBILIARE Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea
17:10
Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea
ACTUALITATE Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii
16:59
Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii
EDUCAȚIE În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator
16:45
În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator
NEWS ALERT SURSE: O victimă a EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferată în străinătate
16:38
SURSE: O victimă a EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferată în străinătate