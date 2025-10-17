Energy Now – Politici europene în domeniul energiei și impactul lor asupra României

Proiect Europa Connect, powered by Gândul

Proiectul “EUROPA CONNECT” vizează o promovare și cunoaștere îmbunătățită a politicilor și tendințelor europene de către decidenții de la București și o înțelegere mai profundă la Bruxelles a realităților și nevoilor României. Conceptul general include monitorizarea permanentă a inițiativelor europene, furnizarea unui flux de știri europene relevante prin platforma Gandul.ro, comunicarea prin intermediul unui newsletter direcționat către decidenți, elaborarea unui raport privind politicile și trendurile europene și organizarea anuală a evenimentelor atât în București, cât și la Bruxelles, cu participarea partenerilor și publicarea policy paper-ului. Domeniile cheie abordate sunt sănătatea, energia, industria, băncile și dezvoltatorii imobiliari.

Context

În contextul eforturilor de reducere a efectelor schimbărilor climatice, Europa are nevoie de o nouă strategie de creștere, care să transforme Uniunea într-o economie modernă competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care până în 2050, vom ajunge să nu mai emitem gaze cu efect de seră.

Politicile Uniunii Europene trebuie să asigure o energie curată, competitivă ca preț si sigură din punct de vedere al aprovizionării.

România are câteva obiective majore în raport cu instituțiile Uniunii Europene: să investească în continuare bani europeni în modernizarea producției, transportului și distribuției de electricitate și gaz, să găsească sprijin pentru proiectele nucleare, să valorifice potențialul gazului natural din producția onshore și din Marea Neagră și să convingă țările UE să își crească capacitatea de interconectare pentru a construi o veritabilă Uniune Europeană a energiei.

Teme de discuție

– Implementarea legislației adoptate în perioada 2019-2024 (Pachetul Fit for 55, Revizuirea pieței europene de electricitate (EMD), Net Zero Industry Act, Emisiile de metan)

– Inițiative CCS/CCUS

– Clean Industrial Deal

– Investiții în infrastructura din România din Fondul de modernizare

– PCIS, RRF (PNRR)

– Strategii privind asigurarea unui preț competitiv la energie în România și în UE

Eveniment Strasbourg

Dialog intre reprezentanții industriei din România și oficiali Comisia Europeana, europarlamentari-cheie din Comisiile ITRE, ENVI

Data: 21 OCTOMBRIE 2025

Cuvânt introductiv – Dan Nica, coordonator SD, Comisia ITRE

Keynote speakers

Dr. Christian Ehler, coordonator PPE, Comisia ITRE

Ditte Juul Jørgensen, Director General DG Ener

Prezentări ale perspectivei companiilor românești privind politicile de energie ale UE

Dezbatere moderată de Cristian Bușoi, secretar de stat, fost președinte ITRE

Parteneri