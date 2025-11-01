Prima pagină » EXCLUSIV » Șef din Poliția Rutieră, cercetat de superiori după ce și-a bătut soția judecător. Femeia a sunat după ajutor la 112

Andrei Dumitrescu
01 nov. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Un șef din structura Poliției Rutiere Ilfov este cercetat de superiori după ce soția lui, magistrat în cadrul Judecătoriei Cornetu a sunat la numărul de urgență 112 și ar fi anunțat că este bătută de către soț. Cu toate că este magistrat, femeia ar fi ales să-l protejeze pe bărbatul violent în fața legii.

Polițiștii Secției 5 au intrat în alertă în dimineața zilei de 24 octombrie după ce, în jurul orei 09.15 o femeie a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că este victima violenței domestice. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că apelul ar fi fost făcut de o judecătoare care activează în cadrul Judecătoriei Cornetu. Totodată, soțul agresiv este ofițer de poliție.

Inspectorul principal Cornel Țilic

Sursele citate au afirmat că femeia avea o echimoză vizibilă pe antebrațul drept însă le-ar fi spus polițiștilor că nu dorește să depună plângere și ar fi refuzat, totodată, emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Ofițerul este cercetat disciplinar

Sursele Gândul au arătat că bărbatul judecătoarei este inspectorul principal Cornel Țilic, șeful formațiunii rutiere din cadrul Poliției Orașului Chitila. Cu toate că soția judecătoare a refuzat să depună plângere, șefii Inspectoratului Poliției Județene (IPJ) Ilfov au luat act de producerea incidentului și au declanșat, pe numele ofițerului, o anchetă internă.

Oficial, în 2024, au fost peste 60.000 de victime ale violenței domestice la nivel național, iar datele Inspectoratului General de Poliție arată că, în același an, au fost emise peste 13.000 de ordine de protecție. Totodată, în primele șapte luni din 2025 au fost raportate 28.000 de intervenții ale Poliției în cazuri de violență domestică și au fost emise peste 8.000 de ordine de protecție.

În ultimii opt ani au fost ucise 426 de femei în România de către membri de familie, iar anul acesta au fost înregistrate peste 30 de cazuri de femei omorâte de parteneri (soț, fost soț, concubin).

