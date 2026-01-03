Prima pagină » Știri externe » Explozii în capitala Venezuelei. Donald Trump a ordonat atacarea Caracasului. Maduro activează planurile de apărare

🚨 Explozii în capitala Venezuelei. Donald Trump a ordonat atacarea Caracasului. Maduro activează planurile de apărare

03 ian. 2026, 09:34, Știri externe
Actualizări
10:34

UPDATE. Rapoartele susțin că un atac aerian american a lovit Cuartel de la Montaña 4F din Caracas, cazarma istorică care adăpostește muzeul și mausoleul lui Hugo Chávez

10:30

UPDATE. Imagini cu elicopterele americane care bombardează complexul militar venezuelean Fuerte Tiuna din Caracas.

10:23

UPDATE. CBS News: Trump a ordonat atacuri asupra unor baze militare venezuelene 

Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor situri din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru partenerul american al BBC, CBS News.
10:15

UPDATE. Maduro activează planurile de apărare

Președintele Nicolás Maduro a semnat starea de urgență și a ordonat ca toate planurile de apărare națională să fie implementate „la momentul oportun și în circumstanțele corespunzătoare”, potrivit unui comunicat guvernamental.

De asemenea, el a făcut apel la forțele sociale și politice ale Venezuelei să se mobilizeze și să apere țara.

10:14

UPDATE. Ministrul de externe al Venezuelei condamnă „agresiunea militară foarte gravă comisă de guvernul SUA”

Ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil, a respins și a denunțat ceea ce a numit „o agresiune militară orchestrată de guvernul Statelor Unite”, descriind-o drept o încălcare a suveranității și a Cartei Națiunilor Unite.

„Obiectivul acestui atac nu este altul decât acapararea resurselor strategice ale Venezuelei, în special a petrolului și mineralelor, încercând să încalce cu forța independența politică a națiunii”, a afirmat el într-o postare pe Telegram.

09:58

UPDATE. Venezuela acuză SUA de atac

Guvernul venezuelean a declarat că „respinge, repudiază și denunță” „agresiunea militară” a SUA.

Acesta a acuzat SUA că încearcă „să acapareze resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele sale, încercând să încalce cu forța independența politică a națiunii”.

„O astfel de agresiune amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol grav viața a milioane de oameni”.

Casa Albă nu a făcut încă niciun comentariu.

Declarația adaugă că Nicolas Maduro a declarat „stare de tulburări externe pe întreg teritoriul național, pentru a proteja drepturile populației, funcționarea deplină a instituțiilor republicane și pentru a trece imediat la lupta armată”.  

„Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”.

09:49

UPDATE. Președintele columbian: Venezuela este „atacată”

Președintele columbian Gustavo Petro a declarat că Venezuela este „atacată” și bombardată cu „rachete”.

„Caracas este atacat chiar acum. Alertează lumea: Venezuela a fost atacată”, scrie el pe X.

„Bombardează cu rachete. OAS (Organizația Statelor Americane) și ONU trebuie să se întâlnească imediat.”

09:38

UPDATE. EL Pais: Atacurile au vizat baza militară Fuerte Tiuna din Caracas, baza La Carlota și alte instalații precum Cazarma Montană, unde sunt înmormântate rămășițele lui Hugo Chávez

Rapoartele inițiale indică mai multe atacuri aeriene asupra bazei militare Fuerte Tiuna, principala bază aeriană a orașului Caracas , situată la sud de capitala Venezuelei, care a rămas complet fără curent electric, relatează El Pais.

De asemenea, au fost confirmate atacuri împotriva bazei aeriene La Carlota și a altor instalații militare din Caracas, cum ar fi Cazarma Montană, unde sunt înmormântate rămășițele lui Hugo Chávez, precum și în Maracay și La Guaira, și la aeroportul Higuerote de pe coasta centrală.

Videoclipurile postate de utilizatorii rețelelor de socializare arată, de asemenea, elicoptere zburând deasupra orașului.

Mai multe explozii au fost raportate, sâmbătă dimineață, în Caracas, capitala Venezuelei, relatează jurnaliștii CNN, care precizează că unele zone ale orașului erau fără electricitate. Prima explozie a fost înregistrată în jurul orei 1:50 dimineața, ora locală.

„Una a fost atât de puternică încât mi-a tremurat fereastra după ea”, a declarat corespondentul CNN, Osmary Hernandez.

Mai multe zone ale orașului au rămas fără electricitate, iar jurnaliștii CNN din capitala Venezuelei au putut auzi sunetul avioanelor după explozii.

Cauza exploziilor a fost neclară.

O înregistrare video obținută și verificată de CNN a arătat doi nori de fum ridicându-se pe cerul nopții printre luminile orașului. O strălucire portocalie poate fi văzută la baza unuia dintre nori. Apoi, în altă parte, se vede o scurtă străfulgerare, urmată de un bubuit înăbușit.

Publicațiile media venezuelene Efecto Cocuyo și Tal Cual Digital au relatat că explozii s-au auzit și în statul La Guaira, la nord de Caracas, și pe coasta țării, precum și în Higuerote, un oraș de coastă din statul Miranda.

Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că țara sa se pregătește să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela și că atacurile terestre vor începe „în curând”.

În octombrie, Trump a declarat că a autorizat CIA să opereze în Venezuela pentru a suprima fluxurile ilegale de migranți și droguri din națiunea sud-americană.

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a declarat că a lansat un prim atac terestru împotriva unui doc folosit de traficanții de droguri în luna decembrie. Încă nu există informații clare despre operațiune, deși mass-media americană a indicat că atacul a avut loc în regiunea Guajira Superioară, la granița cu Columbia.

Caracas îl acuză pe Trump că vrea să pună mâna pe rezervele de petrol ale țării

Președintele Nicolas Maduro, la rândul său, și-a exprimat încrederea în sistemul de apărare al țării sale, într-un interviu difuzat joi.

„Sistemul național de apărare a garantat și continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea țării și utilizarea și exercitarea tuturor teritoriilor noastre”, a declarat președintele.

Trump îl acuză pe Maduro că conduce o vastă rețea de trafic de droguri, o acuzație pe care Caracas o neagă, susținând că Washingtonul vrea să-l răstoarne pentru a acapara rezervele de petrol ale țării, cele mai mari de pe planetă.

