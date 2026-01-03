🚨 Explozii în capitala Venezuelei. Donald Trump a ordonat atacarea Caracasului. Maduro activează planurile de apărare

10:15

Președintele Nicolás Maduro a semnat starea de urgență și a ordonat ca toate planurile de apărare națională să fie implementate „la momentul oportun și în circumstanțele corespunzătoare”, potrivit unui comunicat guvernamental.

De asemenea, el a făcut apel la forțele sociale și politice ale Venezuelei să se mobilizeze și să apere țara.