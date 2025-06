O filmare incredibilă a surprins momentul în care britanicul Vishwash Ramesh, singurul supraviețuitor al tragediei în care a fost implicată aeronava companiei Air India, tocmai se îndepărtează de la locul prăbușirii aeronavei, după ce a reușit să se salveze, în ultimul moment, din accidentul devastator în care au murit 241 de persoane aflate la bord.

Filmarea făcută la doar câteva momente de la prăbușirea avionului companiei Air India, cu 242 de persoane la bord, în regiunea Ahmedabad, a reușit să-l surprindă pe unicul supraviețuitor Vishwash Ramesh, în vârstă de 40 de ani, cu telefonul în mână, în timp ce se îndepărtează de aeronava în flăcări și pășește confuz printre oamenii panicați de pe stradă, transmite The Sun.

În haosul creat de prăbușirea avionului, cei aflați în zonă sar în ajutorul lui Vishwash Ramesh, singurul supraviețuitor al tragediei. Bărbatul se deplasa dezorientat printre aerul înecăcios de fum negru care cuprinsese întreaga zonă, în urma combustiei aeronavei la impactul nimicitor cu solul.

Un bărbat cu turban turcoaz se îndreaptă spre el și încearcă să-l îndepărteze de zona accidentului, iar Vishwash, încă în stare de șoc, strigă: „Avionul a explodat”. Primul echipaj de paramedici, ajuns la locul tragediei, din cele 35 mobilizate, l-a condus pe Ramesh Vishwash la loc sigur.

Potrivit echipei de salvatori, prima persoană care a fost preluată a fost, de fapt, paznicul unui hostel din apropiere, care avea arsuri superficiale pe tot trupul.

„Chiar în momentul în care îl urcam într-o ambulanță, am văzut un bărbat lângă clădire. Am început să strigăm la el, era foarte dezorientat și încerca să revină la locul accidentului, chiar dacă flăcările se intensificau. Am aflat ulterior că fratele său era în avion și voia să se întoarcă după el. dar echipajul de salvare la dus direct la spital. Supraviețuirea lui este un fapt incredibil”.