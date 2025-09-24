Prima pagină » Știri externe » Prețuri de INFARCT la o stație de metrou dintr-o capitală europeană: La un automat, o Cola costă 36 de EURO, iar o ciocolată mică este 90 de EURO

24 sept. 2025, 19:32, Știri externe
Prețuri de INFARCT la o stație de metrou dintr-o capitală europeană: La un automat, o Cola costă 36 de EURO, iar o ciocolată mică este 90 de EURO
Din cauza tarifelor exagerat de mari ale taximetriștilor de la Roma (21-22 de euro pentru 5-6 km), mulți turiști români optează să meargă cu metroul. Cu toate că este aglomerat, este avantajos că pot explora mai ușor Capitala Italiei.Un bilet, cu valabilitate de 100 de minute, costă 1,50 de euro, iar unul de 24 de ore este 7 euro. De asemenea, există și bilete cu valabilitate de o săptămână, la preț de 24 de euro.

Potrivit site-ului Rome.us,  sistemul feroviar subteran al Romei este împărțit în liniile A, B și C. Liniile A și B se intersectează cu stația Termini, principalul hub de transport public care duce către gară și aeroport, în vreme ce linia C duce către suburbiile Romei și este  rareori folosită de turiști. Trenurile vin la un interval de 5 minute. Linia A are stații care conduc către Muzeele Vaticanului (Cipro), Basilica Sfântului Petru (Ottaviano), la Basilica Sfintei Fecioare Maria construită pe ruinele băilor împăratului Dioclețian (Repubblica) și către Bazilica Sfântul Ioan din Lateran (San Giovanni). Linia B este cea mai circulată, având stații la 5 minute de Colosseum (Colosseo) și ruinele hipodromului Circus Maximus (Circo Massimo).

Un turist român, care s-a dus în stația Barberini de pe linia A (dacă cobori la aceasta, poți ajunge la Cripta Capuchin și la Piața Barberini cu hoteluri de lux și restaurante, inclusiv la Fântâna de Trevi), s-a oprit pentru a-și lua un suc de la un automat. Însă, a rămas nemișcat și confuz.

În ecran apare „select to deploy price” (selectează prețul) pentru a primi produsul la prețul respectiv. Nu alegi numărul produsului etichetat ca-n România, ci prețul.

Prețurile erau de-a dreptul de INFARCT: Pe automat scria că o singură sticlă de apă costa 1 euro, însă celelalte produse aveau prețuri total absurde. În imaigne se poate vedea că un baton de ciocolată MARS costă 89 de EURO. O pungă de chipsuri costă 67 de euro.

De exemplu, o sticlă de suc Coca-Cola (500 ml) poate să coste între 35 și 36 de euro, iar un suc Fanta nu este mai ieftin de 37 de euro.

Un  baton de ciocolată Milka este 51 de euro, o pungă de bomboane M&M este 52 de euro, iar un baton de ciocolată cu nucă de cocos Bounty este ….61 de EURO.

Nu știm dacă este o glumă, dar este indicat pentru turiștii care doresc să facă drumeții prin „Cetatea Eternă” să-și ia pachețel cu mâncare sau să-și cumpere de la supermarket.

