Zelenski ar putea rămâne cu ochii în soare. Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar din Ucraina către Orientul Mijlociu

Potrivit unor surse, Pentagonul analizează în prezent deturnarea ajutorului destinat Ucrainei către Orientul Mijlociu, deoarece conflictul cu Iranul epuizează unele dintre cele mai importante muniții ale armatei americane, scrie Washington Post.

Cu toate că Departamentul Apărării al SUA nu a luat încă o decizie finală pentru redirecționarea echipamentului din Ucraina, o eventuală decizie ar evidenția compromisurile tot mai mari necesare pentru ca Washingtonul să susțină războiul împotriva Iranului, unde Comandamentul Central al SUA susține că a lovit aproximativ 10.000 de ținte de la începutul conflictului.

Printre armele care ar putea fi deturnate din Ucraina se numără rachetele interceptoare de apărare aeriană, comandate prin intermediul unui program NATO lansat anul trecut, în cadrul căruia țările partenere cumpără arme americane pentru Kiev, au declarat cele trei persoane, vorbind sub condiția anonimatului pentru a descrie deliberările sensibile ale Pentagonului.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că Departamentul Apărării „se va asigura că forțele americane și cele ale aliaților și partenerilor noștri au ceea ce le trebuie pentru a lupta și a câștiga”, dar a refuzat să comenteze altfel.

În ciuda noului conflict din Orientul Mijlociu, europenii continuă să sprijine Ucraina

Olga Stefanișina, secretarul Ucrainei la Washington, a declarat că „orice perturbări survenite la începutul operațiunii recente din Orientul Mijlociu au fost atenuate”. Mai mult, un oficial NATO a declarat că țările membre „continuă să contribuie la PURL („Lista priorităților privind cerințele Ucrainei”), iar echipamentele circulă în continuu spre Ucraina”.

Principalii susținători europeni ai Kievului au preluat conducerea în finanțarea și înarmarea forțelor ucrainene de când președintele Donald Trump a preluat mandatul.

De când SUA au lansat atacul asupra Iranului pe 28 februarie, capitalele europene au devenit îngrijorate de faptul că Washingtonul își consumă rapid munițiile existente, un ritm al focului care ar putea întârzia propriile comenzi și perturba livrările de sisteme americane către Ucraina în cadrul PURL, au declarat doi diplomați europeni, vorbind sub condiția anonimatului pentru a-și descrie preocupările private. Pentru a compensa cererea uriașă de muniție și armament, Pentagonul a încercat să crească rapid producția de muniții cheie în urma războiului din Iran, dar este constrâns de capacitatea limitată a industriei de apărare din SUA de a crește producția în perioade de criză.

Trump susține că mutările de armamente între țări este ceva obișnuit

În ședința de Cabinet de joi a administrației Trump, prima de la începutul războiului cu Iranul, președintele american a precizat că mutarea de muniție din Ucraina către Orientul Mijlociu este ceva obișnuit. „Facem asta tot timpul. Uneori luăm dintr-o parte și ducem în alta. Acum luăm din Ucraina, căreia Biden i-a dat mulți bani. Statele Unite nu mai dau nimic gratis Ucrainei”.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Mediafax
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale
Digi24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Cancan.ro
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Parlamentul European aprobă acordul comercial UE-SUA, cu garanții stricte
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Supercomputerele au rezolvat un mister cosmic vechi de 50 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe