Zelenski ar putea rămâne cu ochii în soare. Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar din Ucraina către Orientul Mijlociu

Potrivit unor surse, Pentagonul analizează în prezent deturnarea ajutorului destinat Ucrainei către Orientul Mijlociu, deoarece conflictul cu Iranul epuizează unele dintre cele mai importante muniții ale armatei americane, scrie Washington Post.

Cu toate că Departamentul Apărării al SUA nu a luat încă o decizie finală pentru redirecționarea echipamentului din Ucraina, o eventuală decizie ar evidenția compromisurile tot mai mari necesare pentru ca Washingtonul să susțină războiul împotriva Iranului, unde Comandamentul Central al SUA susține că a lovit aproximativ 10.000 de ținte de la începutul conflictului.

Printre armele care ar putea fi deturnate din Ucraina se numără rachetele interceptoare de apărare aeriană, comandate prin intermediul unui program NATO lansat anul trecut, în cadrul căruia țările partenere cumpără arme americane pentru Kiev, au declarat cele trei persoane, vorbind sub condiția anonimatului pentru a descrie deliberările sensibile ale Pentagonului.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că Departamentul Apărării „se va asigura că forțele americane și cele ale aliaților și partenerilor noștri au ceea ce le trebuie pentru a lupta și a câștiga”, dar a refuzat să comenteze altfel.

În ciuda noului conflict din Orientul Mijlociu, europenii continuă să sprijine Ucraina

Olga Stefanișina, secretarul Ucrainei la Washington, a declarat că „orice perturbări survenite la începutul operațiunii recente din Orientul Mijlociu au fost atenuate”. Mai mult, un oficial NATO a declarat că țările membre „continuă să contribuie la PURL („Lista priorităților privind cerințele Ucrainei”), iar echipamentele circulă în continuu spre Ucraina”.

Principalii susținători europeni ai Kievului au preluat conducerea în finanțarea și înarmarea forțelor ucrainene de când președintele Donald Trump a preluat mandatul.

De când SUA au lansat atacul asupra Iranului pe 28 februarie, capitalele europene au devenit îngrijorate de faptul că Washingtonul își consumă rapid munițiile existente, un ritm al focului care ar putea întârzia propriile comenzi și perturba livrările de sisteme americane către Ucraina în cadrul PURL, au declarat doi diplomați europeni, vorbind sub condiția anonimatului pentru a-și descrie preocupările private. Pentru a compensa cererea uriașă de muniție și armament, Pentagonul a încercat să crească rapid producția de muniții cheie în urma războiului din Iran, dar este constrâns de capacitatea limitată a industriei de apărare din SUA de a crește producția în perioade de criză.

Trump susține că mutările de armamente între țări este ceva obișnuit

În ședința de Cabinet de joi a administrației Trump, prima de la începutul războiului cu Iranul, președintele american a precizat că mutarea de muniție din Ucraina către Orientul Mijlociu este ceva obișnuit. „Facem asta tot timpul. Uneori luăm dintr-o parte și ducem în alta. Acum luăm din Ucraina, căreia Biden i-a dat mulți bani. Statele Unite nu mai dau nimic gratis Ucrainei”.

Recomandările autorului: