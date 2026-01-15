Prima pagină » Actualitate » Expertiza pe care Curtea Supremă de Justiție a trimis-o la CCR arată că, de fapt, Guvernul Bolojan anulează pensiile de serviciu ale magistraților

Expertiza pe care Curtea Supremă de Justiție a trimis-o la CCR arată că, de fapt, Guvernul Bolojan anulează pensiile de serviciu ale magistraților

15 ian. 2026, 16:15, Actualitate
Expertiza pe care Curtea Supremă de Justiție a trimis-o la CCR arată că, de fapt, Guvernul Bolojan anulează pensiile de serviciu ale magistraților Galerie Foto 1

Curtea Supremă de Justiție a dat publicității expertiza pe care a trimis-o la CCR pe tema pensiilor de serviciu ale magistraților, în contextul preconizatei decizii a Curții Constituționale pe pensiile din Justiție.

„Un expert contabil autorizat confirmă calculele departamentelor economice: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale„, arată comunicarea ÎCCJ.

Comunicarea ÎCCJ

În contextul sesizării de neconstituționalitate formulate anterior, a fost realizată o expertiză de specialitate independentă, în baza căreia Înalta Curte de Casație și Justiție va depune la Curtea Constituțională a României note suplimentare de susținere a argumentelor deja formulate împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan.

Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, așa cum vom prezenta, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, respectiv:

– pentru magistrații de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai

puțin;

– pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea cu 35% mai puțin;

– pentru cei de la curțile de apel/parchetele de pe lângă acestea cu 33% mai puțin.

– pentru judecătorii ÎCCJ cu 51% mai puțin.

Situația de mai sus se raportează la un magistrat care accede în profesie ulterior intrării în vigoare a legii, cu un parcurs profesional de 42 de ani, corespunzător tuturor gradelor de jurisdicție și cu venituri raportate la nivelul celor aflate în plată.

Instanța supremă atrage atenția că aceasta nu mai este o reformă a pensiilor speciale, ci o confiscare a drepturilor magistraților, situație fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene.

Prin nota de concluzii ce va fi depusă la Curtea Constituțională, Înalta Curte demonstrează că legea contestată anulează pensia de serviciu, garanție constituțională a independenței justiției; nesocotește drepturile magistraților obținute din plățile făcute în sistemul public de pensii și contravine jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene pentru Drepturile Omului, precum și recomandărilor Uniunii Europene privind statul de drept.

Înalta Curte subliniază că independența justiției nu poate fi subminată prin mecanisme financiare arbitrare, iar echilibrul bugetar pretins nu poate justifica eliminarea unor garanții ce sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene, arată Curtea Supremă în comunicat.

CCR urmează să decidă mâine în ceea ce privește constituționalitatea sau nu a proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraților pe care a insistat Ilie Bolojan și a angajat răspunderea Guvernului în Parlament.

CCR a amânat de mai multe ori decizia, după ce între tabăra președintelui CCR, Simina Tănăsescu și ceilalți judecători a apărut un conflict deschis, generat după mai multe scandaluri în cascadă, plecate tot de la insistența cu care Ilie Bolojan susține proiectul de lege.

Curtea Supremă a atacat la CCR proiectul de lege, argumentând că acesta încalcă jurisprudența CCR, mai multe prevederi legale și principii ale statului de drept.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cei 4 judecători CCR, atacați de tabăra pro – Bolojan, povestesc haosul din Curte pe pensiile magistraților și lansează acuzații grave la adresa președintei CCR, Simina Tănăsescu: „Conducerea CCR refuză să respecte legea”  

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Ce s-a întâmplat, de fapt, cu emisiunea „La Măruță”. O vedetă invitată des în platou a rupt tăcerea: ”Producătorii sunt de vină”
16:16
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu emisiunea „La Măruță”. O vedetă invitată des în platou a rupt tăcerea: ”Producătorii sunt de vină”
INEDIT O opțiune pentru bucureșteni. Ce poți cumpăra în Franța dacă vinzi un apartament din Balta Albă
16:11
O opțiune pentru bucureșteni. Ce poți cumpăra în Franța dacă vinzi un apartament din Balta Albă
ACTUALITATE Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești
15:44
Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești
ANCHETĂ Un bărbat căutat pentru uciderea mamei sale, în Franța, a fost prins în România după două luni
15:35
Un bărbat căutat pentru uciderea mamei sale, în Franța, a fost prins în România după două luni
CONTROVERSĂ CTP, necruțător cu Binomul liberal: „Imunitatea Bolojan, niznaiul Ciucu. Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”
15:33
CTP, necruțător cu Binomul liberal: „Imunitatea Bolojan, niznaiul Ciucu. Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”
PORTRET Povestea tânărului de 26 de ani care urma să fie spânzurat în Iran. Amânarea execuției lui Erfan Soltani l-a făcut pe Trump să se mai gândească dacă atacă Teheranul
15:26
Povestea tânărului de 26 de ani care urma să fie spânzurat în Iran. Amânarea execuției lui Erfan Soltani l-a făcut pe Trump să se mai gândească dacă atacă Teheranul
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
O capitală europeană impune o limită de viteză de 30 km/h. La cât vor ajunge amenzile pentru șoferii care nu respectă legea
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Istoria aricilor: cum au ajuns aceste mamifere adorabile să fie asociate cu vrăjitoria?
ECONOMIE ANAF a pus ochii pe 66 de mașini de lux, pentru că proprietarii au plătit prea puține taxe. „Nu au putut demonstra proveniența legală a sumelor”
16:27
ANAF a pus ochii pe 66 de mașini de lux, pentru că proprietarii au plătit prea puține taxe. „Nu au putut demonstra proveniența legală a sumelor”
ARMATĂ Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu
16:09
Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu
ULTIMA ORĂ Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi
16:08
Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi
NEWS ALERT Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado
15:51
Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado
LIFESTYLE Băutura românească populară printre turiștii străini. Au fost cuceriți de la prima înghițitură
15:19
Băutura românească populară printre turiștii străini. Au fost cuceriți de la prima înghițitură
HOROSCOP Horoscop 16 ianuarie 2026. Berbecii se concentrează pe relația cu familia
15:00
Horoscop 16 ianuarie 2026. Berbecii se concentrează pe relația cu familia

Cele mai noi

Trimite acest link pe