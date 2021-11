VIDEO| Mama Alexandrei Măceșanu a izbucnit în lacrimi în sala de judecată. Avocat: „E deja destul de traumatizată de lipsa fetei”

Un nou termen în dosarul crimelor de la Caracal a avut loc, miercuri, 24 noiembrie, la Tribunalul Olt. Judecătorii au audiat trei martori, printre care Remus Rădoi, bărbatul la care ar fi apelat polițiștii, în 2019, pentru căutarea Alexandrei Măceșanu, fostul iubit al Luizei Melencu și un taximetrist.

Mai mult, în sala de judecată a avut loc și un conflict între avocata familiei Melencu, Carmen Obârșanu și mama Alexandrei. Avocata o acuză pe Tudorița Măceșanu că refuză să ceară probe autorităților.

Gheorghe Dincă și Fane Risipițeanu, inculpații din acest dosar, au fost aduși în jurul orei 10:00 la Tribunalul Olt. La acest termen au fost audiate trei persoane. După audierea martorilor, avocata Carmen Obârșanu i-a solicitat judecătoarei ca DIICOT să depună la dosar lista cu apelurile pe care le-a făcut mama Alexandrei.

Eu vă spun sincer: marele inspector de zonă, marele detectiv de acolo nu știe nimic, de asemenea, asta e, și am verificat în dosar, am găsit o planșă din care rezulta că în luna august a fost format de pe numărul mamei Alexandrei, numărul Alexandrei. Pe listing, apare că Alexandra nu a fost apelată de mama ei niciodată, după dispariție. Și atunci, în fața instanței, am solicitat să mi se facă o adresă, să-mi dea originalele de la operatorii de telefonie mobilă și judecătoarea a zis că această cerere o poate face numai mama Alexandrei, prin apărătorul său, lucru pe care mama Alexandrei a refuzat categoric. Și am spus dacă nu îți soliciți probe să îți cauți fata, înseamnă că știi unde e, a declarat Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu.