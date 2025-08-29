Prima pagină » Știri politice » De la 5 la 6 proiecte de lege. Pachetul II al lui Bolojan ar putea intra vineri în ședința de Guvern / CES se reunește pentru avizare

29 aug. 2025, 08:00, Știri politice
De la 5 la 6 proiecte de lege. Pachetul II al lui Bolojan ar putea intra vineri în ședința de Guvern / CES se reunește pentru avizare

Guvernul condus de Ilie Bolojan „intenționează” ca Pachetul II de reformă, spart în șase proiecte de lege distincte, să fie adoptat într-o ședință de Guvern programată vineri după-amiază, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Palatului Victoria, Ioana Dogioiu. Până în prezent, însă, nu a fost transmis oficial convocatorul pentru ședința de Guvern.

De la cinci proiecte, câte erau anunțate miercuri seara de premierul Ilie Bolojan la Antena 3, pachetul s-a extins la șase inițiative legislative, conform informațiilor apărute joi după-amiază și prezentate de Gândul – AICI. Acestea formează Pachetul II de reforme pentru care șeful Guvernului își va angaja răspunderea în Parlament, în prima săptămână a noii sesiuni ordinare.

Motivul spargerii în șase proiecte de lege distincte este ca acest pachet să poată trece de controlul de constituționalitate al CCR.

Tot vineri este așteptat și avizul Consiliului Economic și Social (CES) pe toate cele șase proiecte de lege, transmise deja joi spre analiză și avizare. Ședința CES este programată să înceapă la ora 12:30.

Cele șase proiecte care însumează pachetul doi

Cum arată calendarul angajării răspunderii la Palatul Victoria

În cazul în care, vineri după-amiază, toate cele șase proiecte vor fi adoptate în ședința de Guvern, urmează ca parlamentarii, cel mai probabil, să aibă termen până luni pentru depunerea amendamentelor.

Ulterior, proiectele cu modificările propuse se vor întoarce la Guvern pentru a stabili forma finală într-o nouă ședință, cel mai probabil tot luni. Decizia finală privind amendamentele acceptate rămâne însă exclusiv la latitudinea premierului Bolojan.

La începutul primei săptămâni din sesiunea ordinară a Parlamentului, Guvernul este așteptat să își angajeze răspunderea pe întregul pachet legislativ. Intenția cabinetului condus de Ilie Bolojan este ca angajarea răspunderii să aibă loc tot luni.

Ce spun constituționaliștii consultați de Gândul

Experții consultați de Gândul trag un semnal de alarmă cu privire la cele 6 asumări de răspundere anunțate de Bolojan. Tudorel Toader, fost judecător la Curtea Constituțională, spune că angajarea răspunderii guvernării pe șase proiecte legislative „este o excepție de la regula generală”.

„Angajarea răspunderi este o excepție de la regula generală potrivit căreia legile se adoptă în Parlament prin dezbateri, amendamente. În decizii ale Curții Constituționale, faptul că pachetul de legi pentru care Guvernul își poate angaja răspunderea trebuie să fie omogen, să se refere la un domeniu de reglementare”, a spus Tudorel Toader, pentru Gândul.

Și fostul judecător Toni Neacșu, în prezent avocat, a declarat că procedura legiferării prin angajarea răspunderii este una excepțională, care ar trebui să fie posibilă doar în situații extreme. (citește mai multe AICI)

Foto: Gov.ro

