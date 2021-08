Gândul.ro a intrat în posesia unor imagini cu Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, în timp ce beau un shot de tequila, la o terasă din Vama Veche. Nu a lipsit nici celebrul obicei cu sarea și lămâia de dinainte.

Liderii Partidului Social Democrat (PSD) se află pe litoral, weekend-ul acesta, unde întreaga conducere a social-democraților se întâlnește, la Neptun, cu liderii filialelor PSD din toată țara, pentru a analiza ultimele evenimente de pe scena politică și pentru a stabili viitoarele „mutări”.

Dar, dincolo de discuțiile politice, președintele PSD Marcel Ciolacu, președintele social-democraților, și–a făcut puțină vreme și a poposit în Olimp, acolo unde a socializat la o hamsie prăjită, alături de nume grele ale partidului.

Ciolacu i-a avut alături, la „Popasul Pescarilor”, pe Felix Stroie, președintele PSD Constanța, și pe vicepreședinții partidului, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

Ulterior, însă, Ciolacu și Grindeanu s-au mutat în Vama Veche, la o terasă din celebra stațiune, alături de Daniel Georgescu, primarul comunei Limanu (din care face parte si satul Vama Veche).

Imediat, pe pagina lui Ciolacu au apărut mai multe comentarii ironice, cum ar fi „Lipsesc Ponta şi Dragnea” sau „Iertaţi-l! E plecat la pâine!”, dar și unele critice la adresa lor:

Și Sorin Grindeanu a postat o imagine cu cei trei, alături de mesajul „Don’t drink and drive! (Nu condu mașina, dacă ai băut)”, aluzie la scandalul premierului din SUA, când a fost prins băut la volan, în urmă cu 20 de ani.

Premierul Florin Cîţu spunea, recent, că îşi va respecta promisiunea şi va merge în această vară în Vama Veche, după ce în primăvară au fost anunţate noi măsuri de relaxare, amintește Mediafax.

„Am promis că merg în Vamă şi acum că am ridicat restricţiile de noapte, vă spun că este şi un motiv egoist. Pentru că am ridicat restricţiile de noapte, am promis că merg, deci acum trebuie să mă duc neaparat în Vamă să stau toată noaptea”, afirma premierul.