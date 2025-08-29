🚨 Pachetul II al lui Bolojan intră vineri în ședința de Guvern/ CES a avizat 4 din cele 6 proiecte/ Bolojan: Unele măsuri nu le luăm cu inima deschisă

14:18

Palatul Victoria anunță oficial ședința de Guvern extraordinară la ora 16:00. Se vor adopta toate cele 6 proiecte de lege care cuprind Pachetul II.

Pachetul de reforme vizează pensiile speciale magistraților, sistemul de sănătate, reforma administrației locale, măsuri fiscale, guvernanța coorporativă și eficientizarea unor autorități autonome.

Până la această oră CES nu a publicat avizele pe cele 6 proiecte. Aizul CES este obligatoriu, dar consultativ.