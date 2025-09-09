Primarul de la Sectorul 3 și secretarul Bușoi, parteneri de distracție pe litoral. În ce ipostaze au fost surprinși

Distracția nu are culoare politică, mai ales în vacanță, la mare. Asta o demonstrează fotografiile publicate de Cancan, de la o petrecere „ca-n filme”. Printre participanții la distracție i-am remarcat pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță (PSD), și secretarul de stat, Cristian Bușoi (PNL).

Masa primarului Negoiță, într-un club pe litoral, a fost centrul atracției, echipe de manechine gravitând în jurul acestuia, relatează CANCAN.

Pe la „masa veselă” s-a perindat și cunoscutul politician Cristian Bușoi, mare consumator de tineret, mai scrie publicația citată.

Îmbrăcat lejer, cu o cămașă albastră, vechiul liberal a fost surprins în fotografii cu o expresie la fel de lejeră pe chip. Bușoi zâmbește larg, asemeni lui Negoiță, încântat de prezența feminină de la masă.

După ce a ratat intrarea în Parlamentul României, în 2024, Cristian Bușoi nu a fost lăsat pe dinafară de PNL. Acesta a ajuns de secretar de stat la Ministerul Energiei. Bușoi are la activ un mandat de deputat și 3 mandate pline de europarlamentar.

Sursa foto: CANCAN

