Primarul de la Sectorul 3 și secretarul Bușoi, parteneri de distracție pe litoral. În ce ipostaze au fost surprinși

09 sept. 2025, 11:10, Știri politice
Distracția nu are culoare politică, mai ales în vacanță, la mare. Asta o demonstrează fotografiile publicate de Cancan, de la o petrecere „ca-n filme”. Printre participanții la distracție i-am remarcat pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță (PSD), și secretarul de stat, Cristian Bușoi (PNL).

Masa primarului Negoiță, într-un club pe litoral, a fost centrul atracției, echipe de manechine gravitând în jurul acestuia, relatează CANCAN.

Pe la „masa veselă” s-a perindat și cunoscutul politician Cristian Bușoi, mare consumator de tineret, mai scrie publicația citată.

Îmbrăcat lejer, cu o cămașă albastră, vechiul liberal a fost surprins în fotografii cu o expresie la fel de lejeră pe chip. Bușoi zâmbește larg, asemeni lui Negoiță, încântat de prezența feminină de la masă.

După ce a ratat intrarea în Parlamentul României, în 2024, Cristian Bușoi nu a fost lăsat pe dinafară de PNL. Acesta a ajuns de secretar de stat la Ministerul Energiei. Bușoi are la activ un mandat de deputat și 3 mandate pline de europarlamentar.

Sursa foto: CANCAN

Președintele Cehiei, în vizită la Craiova. Cum i-a pregătit echipa sa șederea în „capitala Olteniei”

Guvernul a „clarificat” declarațiile lui Bolojan și a RESPINS scenariul creșterii vârstei standard de pensionare

